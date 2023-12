Norsko plánuje poskytnout Ukrajině dalších 6,2 miliard korun

Norsko poskytne Ukrajině další pomoc ve výši tří miliard norských korun (6,2 miliardy Kč). Podle agentury Reuters to dnes oznámil norský premiér Jonas Gahr Störe na společné tiskové konferenci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oslu. V norském hlavním městě se dnes sešli šéfové vlád severských zemí, kteří Ukrajině slíbili, že ji budou podporovat, dokud to bude potřeba. Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina bez pomoci nedokáže nad Ruskem zvítězit.

"Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko a Island od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 poskytly Kyjevu pomoc v hodnotě asi 11 miliard eur (269 miliard Kč) a jsou připraveny v poskytování rozsáhlé vojenské, hospodářské a humanitární pomoci pokračovat," uvedla pětice severských států ve společném prohlášení.

"Severské země budou stát při Ukrajině, dokud to bude potřeba... Rusko musí ukončit agresi a okamžitě a bezpodmínečně stáhnout své síly z ukrajinského území, a to v rámci mezinárodně uznávaných ukrajinských hranic," dodává se v prohlášení.

Zelenskyj, který přicestoval do Norska z USA na neohlášenou návštěvu, na tiskové konferenci v Oslu prohlásil, že Ukrajina nesmí ve válce prohrát. "Protože jediné, co máme, je naše země," zdůraznil. Připomněl také význam posílení ukrajinské protivzdušné obrany poté, co se ukrajinské hlavní město Kyjev už podruhé tento týden stalo terčem ruského vzdušného úderu. Ukrajinské letectvo střely v noci na dnešek zlikvidovalo, jejich trosky ale zranily 53 lidí.

Nově slíbené tři miliardy norských korun půjdou podle norské televize NRK na civilní podporu Ukrajiny a měly by mimo jiné zajistit pokračující provoz nemocnic a škol. Finance mají přispět i k zajištění dodávek elektřiny a tepla na Ukrajině během zimního období. Částka je součástí balíku v hodnotě 75 miliard norských korun (156 miliard Kč), který již dříve schválil norský parlament na podporu Ukrajiny v průběhu pěti let.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová dnes v Oslu uvedla, že její vláda předloží ve čtvrtek parlamentu návrh na novou pomoc Ukrajině v hodnotě miliardy eur (24,5 miliardy Kč). Pomoc by měla zahrnovat i munici, tanky a drony, napsala agentura Reuters.

Norsko je podle Störeho připraveno dodat Ukrajině také další protivzdušné systémy k ochraně klíčové infrastruktury země, na kterou Rusko útočí. Norská vláda rovněž investuje miliardu norských korun (2,06 miliardy Kč) do navýšení kapacity výroby munice a střel, řekl podle Reuters Störe.

"Dnes jsme mluvili o konkrétních věcech, které mohou zachránit tisíce ukrajinských životů a zvýšit tlak na agresora," řekl norský premiér.