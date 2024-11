Nové volby v USA mohou ovlivnit polské plány na jadernou energetiku

Po volbách ve Spojených státech potřebuje Polsko novou dohodu o stavbě své první jaderné elektrárny, napsal dnes polský list Rzeczpospolita. Polsko podle deníku ani neví, za co vlastně každý den od loňského září platí přibližně 1,5 milionu dolarů (asi 35 milionů Kč) podle stávající dohody s Američany. Vybudovat jadernou elektrárnu v obci Choczewo na severu Polska považuje Varšava za klíčové pro energetickou bezpečnost země.

Během posledního roku se ale dostalo na veřejnost několik kritických informací ohledně stavu projektu, a to včetně obtížných jednání mezi Polskými jadernými elektrárnami (PEJ) a konsorciem firem Westinghouse a Bechtel, které mají projekt na starosti. Nejvíce pochyb se týká právě americké strany, protože už se ví, že projekt nebude včas. Pochyb je více a týkající se i způsobu vyúčtování kontraktu v hodnotě přesahující 1,5 miliardy zlotých (asi 8,8 miliardy Kč), napsala Rzeczpospolita.

Polská vláda má podle listu také pochyby, zda je výběr místa vhodný pro tak masivní konstrukci, jakou je jaderná elektrárna. PEJ pochyby o stabilitě podloží odmítají, ale geologický průzkum pokračuje. Výsledky se mají promítnout do projektu, a to především v části počítající se třemi jadernými reaktory.

Nejvíce pochyb budí stav realizace dohody o vypracování projektu jaderné elektrárny (ESC, Engineering Service Contract), podepsané loni v září. Počítalo se, že bude splněna během 18 měsíců. Ale letos v září šéf Westinghouse Patrick Fragman novinářům řekl, že bude nezbytné prodloužit dobu realizace této dohody. PEJ přesto ujišťují, že vše jde podle očekávání a přibližně 60 procent dohody bylo splněno.

Deník se však doslechl, že vedení PEJ a vládní zmocněnec Maciej Bando nebyli spokojeni s kvalitou a chtěli stanovit nové podmínky spolupráce s Američany, které by umožnily stát se "rovnoprávným partnerem". Stávající dohoda prý nezajišťuje správně a transparentně polské zájmy, ale více chrání Američany. "Během vyjednávání jsme podlehli nátlaku partnera a nekriticky jsme souhlasili s různými řešeními a mechanismy, které nejsou vždy pro nás výhodné," řekl nejmenovaný zdroj.

Na otázku ohledně plateb Američanům PEJ odpověděly, že jde o obchodní tajemství.

Přestože PEJ a Westinghouse ujišťují, že vše běží podle plánu, podle deníku je jisté, že dohoda ESC nebude splněná včas. Ještě před uzavřením klíčové smlouvy o vybudování elektrárny (EPC: Engineering, Procurement and Construction) tak bude zapotřebí uzavřít "přemosťovací" dohodu, která by měla být připravena do konce letošního roku, a klíčová dohoda EPC do konce příštího roku, píše Rzeczpospolita. Stavba prvního bloku by měla začít v roce 2028 a skončit v roce 2035.

Tváří tvář náročným jednáním s Američany přichází možná klíčový prvek pro realizaci celého projektu, a sice vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, upozornil deník. Trump je sice pokládán za příznivce jaderných elektráren, ale na jednom z předvolebním shromáždění minulý měsíc zapochyboval: "Budujeme obrovské elektrárny, které stojí 20 miliard dolarů, ale nikdy nevzniknou. Obrovské elektrárny se vymkly se kontrole kvůli překračování nákladů. Teď budeme stavět malé reaktory."

Zmiňované problémy se týkaly jaderné elektrárny Vogtle ve státu Georgia, která vznikla se zpožděním sedmi let a s překročením rozpočtu o 17 miliard dolarů. Právě tento projekt je pokládán za vzor pro Choczewo, poznamenal list a dodal, že není jasné, zda Trump investici v Polsku bude podporovat.