Nové výbuchy v Libanonu zabily 20 lidí, explodovaly vysílačky

Nejméně 20 mrtvých a 450 zraněných si dnes v Libanonu vyžádala nová série explozí, informovalo podle agentur dnes večer libanonské ministerstvo zdravotnictví, čímž aktualizovalo původní bilanci 14 mrtvých. Podle agentury Reuters opět vybuchla komunikační zařízení využívaná příslušníky libanonského militantního hnutí Hizballáh, tentokrát vysílačky. K explozím došlo v hlavním městě Bejrútu i na jihu země.

V úterý v Libanonu přišlo o život 12 lidí, včetně dvou dětí, a dalších bezmála 3000 jich utrpělo zranění při sérii explozí pagerů. Hizballáh a libanonské úřady úterní exploze připsaly Izraeli. Ten se k nim ovšem nepřihlásil. Mluvčí íránské vlády dnešní a úterní útoky označil za "terorismus sionistického režimu", což je označení, které používá pro Izrael.

Izraelský ministr obrany Joav Galant dnes podle AP v promluvě k vojákům řekl, že se Izrael ocitá na začátku nové fáze války a že se po měsících bojů s palestinským teroristickým hnutím Hamás zaměří na sever. Ministr se přímo nezmínil o explozích v Libanonu, ale označil práci armády a tajných služeb za "velmi působivou". Náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi mezitím dnes poznamenal, že "Izrael má mnohem více schopností", které dosud nebyly využity v boji s Hizballáhem, a že izraelským cílem je umožnit Izraelcům žijícím na severu země návrat domů, napsal server The Times of Israel. "Platí pravidlo, že pokaždé, když dosáhneme určité fáze, jsme již připraveni razantně pokračovat v dalších dvou krocích. V každé fázi by měl Hizballáh zaplatit vysokou cenu," uvedl Halevi.

Několik výbuchů se dnes podle AP ozvalo v blízkosti pohřbu tří členů Hizballáhu a dítěte zabitého při úterním útoku. Podle libanonské státní tiskové agentury tři lidé dnes zahynuli při explozích v provincii Bikáa.

Na sociálních sítích kolují záběry zachycující dnešní výbuchy a fotografie zničených zařízení. Podle libanonských médií k explozím došlo mimo jiné na bejrútském předměstí Dahíja, které je baštou Íránem podporovaného Hizballáhu. Zpravodajský server BBC informuje, že obyvatelé Dahíje se obávají dalších explozí a lidé na místě se zastavují na ulicích a navzájem se vyzývají, aby nepoužívali mobilní telefony. V libanonském přístavním městě Sajdá (Sidon) podle AP došlo k explozím v obchodě s mobilními telefony a v prodejně aut. Přesný rozsah škod je v tuto chvíli nejasný.

Vysoce postavený zástupce Hizballáhu a zároveň bratranec jeho šéfa Hasana Nasralláha podle serveru The Times of Israel pohrozil, že "útoky budou rozhodně unikátně" potrestány. "Bude krvavě unikátní pomsta," dodal s tím, že Nasralláh vše řekne ve čtvrtek a že nastane nový boj s nepřítelem.

Reuters s odvoláním na nejmenovaný bezpečnostní zdroj napsal, že vysílačky, které dnes explodovaly, Hizballáh koupil zhruba před pěti měsíci, tedy ve stejné době jako pagery, které vybuchly v úterý. Vysoce postavený libanonský bezpečnostní zdroj a také další zdroj Reuters uvedly, že izraelská tajná služba Mossad do pagerů před několika měsíci vložila trhavinu, než je Hizballáh dovezl do Libanonu.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby dnes uvedl, že Spojené státy se nadále intenzivně podílejí na diplomatickém úsilí, aby zabránily eskalaci konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu. Dodal, že Spojené státy nebyly do výbuchů komunikačních zařízení zapojeny.

Tchajwanská firma Gold Apollo tvrdí, že pagery vyrobila firma BAC Consulting se sídlem v Budapešti. Podle maďarské vlády však firma BAC Consulting nemá v Maďarsku žádné výrobní prostory a zmíněná zařízení ani nikdy nebyla na maďarském území. Podle zpravodajského serveru Axios Izrael aktivoval nálože v pagerech dříve, než původně plánoval, kvůli obavám, že celý plán Hizballáh brzy odhalí.

Hizballáh (Alláhova strana) je militantní islamistické (šíitské) hnutí a politická strana v Libanonu, má své ministry ve vládě a poslance v libanonském parlamentu. Hizballáh je klíčovým spojencem Íránu i palestinského teroristického hnutí Hamás a zároveň nejmocnější ozbrojenou silou v Libanonu. Mnohé země, včetně Spojených států, Británie, Ligy arabských států a několika arabských států, jej rovněž označují za teroristickou organizaci. Evropská unie zařadila na evropský seznam teroristických organizací pouze vojenské křídlo hnutí. Naopak Rusko považuje Hizballáh za legitimní společensko-politickou sílu Libanonu.