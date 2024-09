NYT: Žena, jejíž příspěvek zažehl fámu o Haiťanech v USA, nyní svých slov lituje

Americký deník The New York Times (NYT) dohledal autorku facebookového příspěvku, který stál u zrodu nepravdivé fámy, že přistěhovalci z Haiti ve státě Ohio zabíjejí domácí zvířata. Žena z města Springfield uvedla, že tvrzení o zabití kočky své známé se jí nepodařilo ověřit a že jeho zveřejnění lituje. Svůj příspěvek nakonec smazala, to už si ale příběh o imigrantech žil vlastním životem, popisuje NYT.

Nové souvislosti přicházejí týden poté, co bývalý americký prezident Donald Trump a jeho spojenci udělali z nepodložených tvrzení o pojídání psů a koček téma předvolební kampaně. Fáma o haitských přestěhovalcích, pro kterou podle úřadů ve Springfieldu nejsou žádné důkazy, se podle médií začala šířit i na základě příspěvku ve facebookové skupině pro obyvatele města. Ten mluvil o kočce z domu v sousedství, kterou si Haiťané porcovali na jídlo.

Podle NYT jej napsala jistá Erika Leeová, která se doslechla, že sousedům zmizela kočka a že ji možná vzal přistěhovalec z Haiti. Když se ale šla dané sousedky na věc zeptat, ukázalo se, že kočka její dcery nezmizela. Dozvěděla se, že pokud se vůbec něco takového stalo, pak šlo o mazlíčka, který patří kamarádovi kamaráda sousedčiny dcery. "V tu chvíli už hrajete tichou poštu," komentovala situaci Leeová.

Svůj příspěvek z facebooku smazala a nyní vyjadřuje lítost nad rasově zabarvenou polemikou, která její město zachvátila. "Nebyla jsem vychovávána s nenávistí," řekla se slzami v očích. "Celá moje rodina je rasově smíšená. Nikdy jsem nechtěla nikomu způsobit problémy," citoval ji NYT.

Příspěvek Leeové si našel cestu do ekosystému protiimigračních komentátorů na sociálních sítích a zhruba před deseti dny začaly tvrzení o Haiťanech sdílet účty s miliony sledujících. Na začátku minulého týdne se jej chopili politici Republikánské strany a v televizní debatě s desítkami milionů diváků nakonec přišel s vlastní verzí Trump. "Ve Springfieldu jedí psy! Ti lidé, kteří přišli, jedí kočky!" prohlásil exprezident, který v předvolební kampani imigranty vykresluje jako hrozbu pro přežití Spojených států.

Příběh šířil také Trumpův kandidát na viceprezidenta J. D. Vance, jehož tým poskytl deníku The Wall Street Journal policejní záznam, v němž obyvatelka Springfieldu tvrdila, že jí možná vzali kočku haitští sousedi. Když ale ženu navštívil reportér, vylíčila, že kočka se po několika dnech vrátila. Žena dodala, že se svým sousedům omluvila.

Ve Springfieldu, kde předtím žilo skoro 60.000 lidí, se v posledních letech usadilo kolem 15.000 přistěhovalců z Haiti - země, která se zmítá v politické krizi a problémech s ozbrojenými gangy. Přistěhovalci z této chudé karibské země mají v USA nárok na dočasnou ochranu a do města na jihozápadě Ohia mnozí zamířili kvůli volným pracovním místům a relativně levnému bydlení. Místní podniky si novou pracovní sílu pochvalují, výrazný nárůst populace ale ve městě působí i problémy.

Po vývoji ze začátku minulého týdne se v médiích množí výpovědi Haiťanů, kteří uvádějí, že mají strach a že čelí ve Springfieldu obtěžování. Město zároveň zasáhla vlna výhrůžek bombovými útoky, kvůli níž musely být opakovaně evakuovány školy a administrativní budovy. Všechny dosavadní zprávy o nastražených výbušninách se ukázaly jako falešné.

Úřady za poslední týden evidují přes 30 takovýchto výhrůžek, informovala agentura AP. Podle kanceláře guvernéra Mikea DeWinea vyšetřování ukázalo, že "drtivá většina" těchto vzkazů přišla ze zahraničí. DeWine nejmenoval konkrétní země a úřady podle AP nespecifikovaly, jak vyšetřovatelé zahraniční původ vzkazů rozeznali.