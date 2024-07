Obama s manželkou Michelle podpořili Harrisovou do prezidentské volby

Bývalý americký prezident Barack Obama a jeho manželka Michelle dnes podpořili Kamalu Harrisovou ve volebním klání o Bílý dům. Kampaň současné viceprezidentky zveřejnila krátký záznam společného telefonátu trojice. Po rozhodnutí prezidenta Joea Bidena neusilovat o znovuzvolení se Harrisová uchází o demokratickou nominaci pro listopadový souboj s republikánem Donaldem Trumpem.

"Jsem na tebe pyšná, nemůžu ti to neříct. Tohle vejde do dějin," řekla Obamová.

"Zavolali jsme, abychom s Michelle řekli, že nemůžeme být víc hrdí, když tě podpoříme a uděláme všechno pro to, abychom tě dostali skrz tyhle volby a do Oválné pracovny," řekl poté Obama. Harrisová oběma poděkovala za vzájemné přátelství.

Oznámení demokratického exprezidenta a bývalé první dámy znamená konec několika dní spekulací, že Obamovi Harrisovou nepodpoří. Například list New York Post ve středu s odvoláním na nejmenovaný zdroj z Bidenovy rodiny napsal, že Obama se údajně nedomnívá, že by Harrisová mohla Trumpa porazit a že je podle něj "nekompetentní".

Než z kampaně odstoupil současný prezident Biden, Obama podporoval jeho kandidaturu, a to nejen slovně, ale také prostřednictvím rad a konzultací ohledně kampaně. Po Bidenově špatném výkonu v televizním duelu s Trumpem byl Obama podle listu The Washington Post (WP) údajně toho názoru, že Bidenovy šance na vítězství ve volbách se významně snížily.

Stanice NBC News tento týden informovala, že Obama a Harrisová spolu pravidelně komunikují už od neděle, kdy viceprezidentka svoji kandidaturu oznámila, a Obama ji údajně soukromě podpořil už tehdy. Nejmenovaný zdroj obeznámený s touto komunikací ve čtvrtek NBC řekl, že Obama svým veřejným vyjádřením podpory Harrisové nechtěl zastínit Bidenův projev k národu z Oválné pracovny, který připadl na středeční večer (čtvrteční ráno SELČ).

Čtvrteční průzkum veřejného mínění deníku The New York Times (NYT) a Sienna College předvídá velmi těsný výsledek souboje mezi Trumpem a Harrisovou, pokud by se volby konaly nyní - Harrisová by dostala 47 procent hlasů pravděpodobných voličů a Trump 48.

Z průzkumu také vyplývá, že atentát na Trumpa a oznámení Harrisové, že se hodlá ucházet o Bílý dům, vedlo k výraznému poklesu voličů, kteří nesnášejí oba kandidáty: takzvaní "double haters", píše server Axios. Zatímco v dřívějších průzkumech NYT zhruba pětina respondentů uváděla, že nechce ani jednoho z kandidátů za prezidenta, nyní to uvedlo jen osm procent dotazovaných.

Pokles je podle Axiosu částečně dán tím, že levicovější voliči uvítali konec Bidenovy kampaně za znovuzvolení a dávají přednost Harrisové. Téměř devět z deseti respondentů, včetně voličů republikánů a nezávislých, se domnívá, že Bidenovo ukončení kampaně bylo správným rozhodnutím.

Dalším faktorem v poklesu nerozhodnutých voličů podle Axiosu může být i to, že část respondentů vnímá Trumpa v lepším světle s ohledem na jeho reakci na atentát, který přežil se zraněním ucha a po kterém mu stouply preference.

Do amerických prezidentských voleb zbývá 101 dní.