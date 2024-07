Občané Venezuely napjatě čekají na výsledky prezidentských voleb, stav sčítání hlasů je zatím nejasný

Venezuelané v noci na dnešek napjatě očekávali výsledky nedělních prezidentských voleb, které mohou po 11 letech u moci přinést porážku autoritářského lídra Nicoláse Madura. Opozice vyzvala voliče, aby zůstali ve volebních místnostech a pozorovali sčítání hlasů. O jeho postupu nebyly ihned k dispozici žádné oficiální informace, zatímco některé místnosti zůstaly otevřené i po konci hlavního hlasovacího času.

Maduro ve volbách usiluje o třetí mandát poté, co se Venezuela pod jeho vedením propadla do hluboké ekonomické krize. Průzkumy předpovídaly vítězství někdejšímu diplomatovi a kandidátovi opozičních stran Edmundovi Gonzálezovi Urrutiovi. Podle zpravodajské společnosti BBC panovaly v zemi obavy ze zmanipulování výsledků, pakliže by vyznívaly nepříznivě pro Madura.

Kdy budou k dispozici první oficiální údaje o sečtených hlasech, není jasné. Volební místnosti se v neděli otevřely v 6:00 místního času a konec hlasování byl stanoven na 18:00 (půlnoc SELČ), pokud ale v tomto čase před místnostmi stále čekají voliči, musí podle zákona zůstat otevřené. Podle agentury AP některé místnosti zůstávaly otevřené i více než hodinu po šesté večer.

Úřad zodpovědný za průběh voleb při tom v prvních hodinách neoznámil konec hlasování ani jeho prodloužení. Opoziční lídři mezitím vyzývali k zahájení sčítání hlasů a také apelovali na své stoupence, aby se v jednotlivých okrscích dožadovali záznamů o sečtených hlasech. "Opakujeme všem občanům, že mají právo se účastnit ověřování," uvedl González.

Podle světových médií se u volebních místností v různých částech země tvořily dlouhé fronty. Některé se otevřely se zpožděním a proces podle AP či deníku The New York Times provázelo zastrašování voličů a pozorovatelů v podání členů milic a jiných skupin.

Oficiální výsledky zveřejní nejvyšší volební rada (CNE), kterou ovládají Madurovi spojenci. Na hlasování ve Venezuele kromě mí dohlížel jen malý počet nezávislých pozorovatelů. Vzhledem k předvolebním průzkumům je podle španělského listu El País téměř vyloučené, že by Maduro mohl uspět bez masivních podvodů, a je stále nejasné, jak se současný vládní blok zachová v případě vítězství opozice.

"Nikdo ve Venezuele nevytvoří chaos," prohlásil v neděli 61letý Maduro, když zavítal do volební místnosti. Dodal, že uzná výsledky od CNE a zajistí, "aby byly uznány". Podle BBC obavy ze zmanipulování výsledků přiživilo jeho dřívější prohlášení, že zvítězí "po dobrém nebo po zlém".

Maduro v latinskoamerické zemi vládne od roku 2013, kdy umřel předchozí lídr z řad socialistické strany PSUV Hugo Chávez. Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě a kdysi se pyšnila nejvyspělejší ekonomikou v Latinské Americe, po Madurově nástupu do čela země se však dostala do stále se prohlubující krize. Propad hospodářství je hlavní příčinou masové emigrace ze země, ze které za posledních deset let odešlo skoro osm milionů lidí.

Předchozích prezidentských voleb v roce 2018 se hlavní strany opozice neúčastnily kvůli nesvobodným a neférovým podmínkám, ve kterých se konaly. Tentokrát nejdříve jako svou kandidátku vybrali opoziční voliči političku Maríu Corinu Machadovou, Madurem kontrolovaný nejvyšší soud jí ale kandidaturu znemožnil. Opoziční blok Jednotná demokratická platforma (PUD) pak na poslední chvíli jako náhradníka vybral 74letého Gonzaleze.

Ten nedělní volby označil za "den usmíření pro všechny Venezuelany". Slíbil, že v případě svého zvolení udělá vše, co bude v jeho silách, aby přilákal zpět do země občany, kteří kvůli ekonomickému kolapsu uprchli.

Opozice chce po letech chudoby a hyperinflace dosáhnout především zlepšení ekonomické situace. Ve svém programu slibuje také konec korupce veřejných činitelů a demokratizaci poměrů v zemi. Vládní úřady přičítají hospodářské problémy mimo jiné mezinárodním sankcím ze strany Spojených států a dalších západních zemí.

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová volby komentovala tak, že vůle venezuelského lidu musí být respektována. "Mnohým výzvám navzdory budeme nadále usilovat o demokratičtější, více prosperující a bezpečnou budoucnost pro venezuelský lid," uvedla na sociální síti X politička, která bude s největší pravděpodobností kandidátem Demokratické strany v listopadových prezidentských volbách v USA.