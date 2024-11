Ochránci lidských práv kritizují Írán za zatčení studentky, která se svlékla na protest

Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) vyzvala Írán k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění mladé ženy, která se před několika dny na protest svlékla do spodního prádla. Informoval o tom britský deník The Guardian. Íránské úřady v sobotu zatkly studentku, která se svlékla poté, co se dostala do konfliktu s členy milice Basídž. Ti jí údajně roztrhali šátek a oblečení na kampusu prestižní teheránské univerzity Ázád.

Studentka se procházela Teheránem jen ve spodním prádle, což AI označila za veřejný protest proti šikaně související s přísnými pravidly oblékání v zemi.

Incident se stal poté, co žena, která nebyla identifikována, se údajně dostala do potyčky s členy milice Basídž.

Studentský oběžník Amir Kabir uvedl, že ženu obtěžoval jeden z členů milice kvůli tomu, že na hlavě neměla šátek a že při zatýkání byla zbita. O víkendu bulletin uvedl, že informace o stavu a místě pobytu ženy nejsou k dispozici.

Videa zveřejněná na sociálních sítích pak údajně ukazují, jak se mladá žena svléká a vychází na ulici jen ve spodním prádle. Jiné video zjevně zachycuje, jak spoutanou studentku odvádějí do automobilu muži v uniformách. Mluvčí university o víkendu tvrdil, že dívka měla mentální problémy.

Organizace Amnesty International vyzvala k "nezávislému a nestrannému" vyšetření tvrzení o zneužití moci. "Íránské úřady musí okamžitě a bezpodmínečně propustit univerzitní studentku, která byla násilně zatčena a svlékla se na protest proti nepatřičnému vynucení povinného zahalování příslušníky bezpečnostních složek," uvedla AI. "Do propuštění ji úřady musí ochránit před mučením a jiným špatným zacházením zajistit jí přístup, k rodině a právníkovi," dodala AI.

Incident potvrdila i íránská konzervativní agentura Fars, podle níž měla studentka na sobě "nevhodné oblečení" a svlékla se poté, co jí strážníci vyzvali, aby dodržovala pravidla oblékání.

Fars ve zprávě, v níž cituje údajné svědky, uvedla, že strážníci jí "klidně" domlouvali, a odmítla zprávy o jakémkoli agresivním postupu bezpečnostních složek.

Incident se odehrál více než dva roky poté, co Íránem otřásly protesty vyvolané smrtí íránské Kurdky Mahsy Amíníové po zatčení íránskou mravnostní policií.