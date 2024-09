Olympijské kruhy na Eiffelově věži zůstanou, uvedla pařížská starostka

Olympijské kruhy na Eiffelově věži zůstanou i po skončení her, řekla regionálnímu listu Ouest-France pařížská starostka Anne Hidalgová. Neupřesnila, zda zůstanou natrvalo, uvedla ale, že je nahradí lehčí replika. Olympijský symbol znázorňující propojení pěti kontinentů se mezi prvním a druhým patrem pařížské památky ocitl při příležitosti letošních letních olympijských her. Nyní město nad Seinou ještě hostí paralympiádu, která potrvá do 8. září.

"Jako starostka Paříže o tom mohu rozhodnout a mám souhlas Mezinárodního olympijského výboru. Takže ano, na Eiffelově věži zůstanou," uvedla Hidalgová. Ponechat si chce v hlavním městě i sochy deseti význačných žen francouzské historie, které se objevily při slavnostním zahájení her.

Aktuální kruhy ale bude muset nahradit replika, protože "jsou příliš těžké, aby odolaly zejména zimním větrům", řekla starostka. "Necháváme vyrobit další, stejně velké, ale lehčí, které budou instalovány na stejném místě Eiffelovy věže," řekla. Společnost ArcelorMittal už podle ní na výrobě nových kruhů pracuje.

Hidalgová se vyjádřila i k budoucnosti zařízení pro olympijský oheň v Tuilerijských zahradách, které se těší velkému zájmu veřejnosti a od 26. července, kdy bylo instalováno, jej navštívilo více než 160.000 lidí. Podle starostky je na prezidentovi, aby o něm rozhodl. Sama by ale byla pro, aby zůstalo na místě. Chce se také zasadit o to, aby se Pařížané i po skončení her mohli dál snadno koupat v Seině.