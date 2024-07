Orbán dorazil do Moskvy na jednání s Putinem, podle svého mluvčího je na mírové misi

Do Moskvy dnes přiletěl maďarský premiér Viktor Orbán na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Orbánův mluvčí Bertelan Havasi. Cesta šéfa maďarské vlády do Ruska je podle Havasiho součástí "mírové mise" ve snaze ukončit válku na Ukrajině. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell zdůraznil, že jde o bilaterální návštěvu bez pověření EU.

"Mír se nedá dělat z pohodlného křesla v Bruselu. I když předsednictví EU nemá mandát vyjednávat jménem sedmadvacítky, nemůžeme jen tak sedět a čekat, až válka zázrakem skončí," uvedl dnes Orbán na svém profilu na sociální síti X. Maďarsko chce podle Orbána podniknout "první kroky na cestě k míru". "V tom spočívá naše mírová mise," napsal také.

Maďarsko tento půlrok předsedá Evropské unii, ale zástupci sedmadvacítky zdůrazňují, že pro jednání v Moskvě od ní nemá pověření. Borrell dnes řekl, že jde o bilaterální návštěvu a Orbán nijak nezastupuje EU při diplomatických jednáních.

Orbán tento týden poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze podnikl cestu do Kyjeva. Vyzval tam k uzavření příměří, které by mohlo urychlit zahájení mírových rozhovorů. Nynější cestu do Moskvy označil za "druhou zastávku" mírové mise.

Maďarsko navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Ruskem. Odmítá Kyjevu poskytovat vojenskou pomoc a kritizuje sankce, jež sedmadvacítka kvůli agresi vůči sousední zemi na Rusko uvalila. Orbán patří k několika málo západním lídrům, kteří se od začátku invaze setkali s Putinem. V Moskvě byl naposledy v září 2022.

Ruský prezident Putin jako podmínku pro jednání s Kyjevem nedávno označil stažení ukrajinských vojáků ze čtyř oblastí na východě a jihu Ukrajiny, které Rusko částečně okupuje. Poždauje taky, aby se Kyjev zavázal nevstupovat do NATO. Ukrajina tyto podmínky Kremlu zásadně odmítá.