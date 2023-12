Orbán požauduje, aby vstup Ukrajiny do EU nebyl tématem nadcházejícího summitu

Maďarský premiér Viktor Orbán požaduje, aby zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou nebylo tématem nadcházejícího summitu lídrů EU, který se koná v polovině prosince v Bruselu. Orbán to napsal v dopise předsedovi Evropské rady Charlesu Michelovi, napsala agentura AP. Žádá také, aby šéfové států a vlád nejednali o dalších financích pro válkou zmítanou zemi.

V dopise Michelovi, který bude předsedat summitu 14. a 15. prosince v Bruselu, Orbán trvá na tom, že o evropské budoucnosti Ukrajiny je nejprve potřeba vést "strategickou diskuzi". Varoval rovněž, že vynucovat si rozhodnutí by mohlo znamenat zničení jednoty EU.

Rozhodnutí o budoucím rozšíření EU a o revizi dlouhodobého rozpočtu, který zahrnuje 50 miliard eur (1,2 bilionu Kč) na dlouhodobou pomoc Ukrajině, musí být přijato jednomyslně všemi 27 členskými státy EU. Maďarsko rovněž blokuje i 500 milionů eur (asi 12 miliard korun) na vojenskou pomoc Kyjevu.

"S úctou vás vyzývám, aby Evropská rada v prosinci o těchto záležitostech nerozhodovala, protože zjevný nedostatek konsensu by nevyhnutelně vedl k neúspěchu," napsal Viktor Orbán v dopise ze 4. prosince.

Lídři EU, jak maďarský premiér dodal, "se musí vyhnout tomuto kontraproduktivnímu scénáři v zájmu jednoty". Jak poznamenala agentura AP, Orbán přímo nezmínil, že Maďarsko bude zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou blokovat, nicméně jeho hrozba zní jasně.

Návrhem závěrů summitu EU se dnes budou v Bruselu poprvé zabývat velvyslanci unijních zemí. V návrhu přitom stojí, že "Evropská rada se rozhodla zahájit přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem".

Nový Orbánův dopis přišel nedlouhé poté, co ho přímo v Budapešti navštívil předseda Evropské rady. Detaily schůzky nebyly zveřejněny, ale jednali spolu přes dvě hodiny a debatovat měli právě o přípravách prosincové Evropské rady. Jak píší bruselská média, Michelovi se ale Orbána zjevně přesvědčit nepodařilo a nyní se do řešení problému vložil i francouzský prezident Emmanuel Macron, který maďarského vůdce pozval tento týden do Paříže, napsal server Politico.