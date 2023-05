OSN apeluje na státy, aby neposílali uprchlíky zpět do Súdánu

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dnes vyzval vlády, aby civilisty prchající před súdánským konfliktem nevracely zpět do vlasti, píše agentura Reuters. V Súdánu navzdory dohodnutému příměří pokračují boje mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) už třetím týdnem. Dosud si vyžádaly stovky obětí a tisíce raněných. Do okolních států od začátku konfliktu uprchlo přes 100.000 lidí, z nichž podle OSN většina potřebuje mezinárodní ochranu.

"Týká se to súdánských občanů, ale také cizinců a uprchlíků, které Súdán přijal, lidí bez státní příslušnosti a také těch, kteří nemají pas nebo jinou formu identifikace," uvedla ředitelka odboru pro mezinárodní ochranu UNHCR Elizabeth Tanová. Zatím podle ní nic nenasvědčuje tomu, že by civilistům prchajícím ze Súdánu nebyl povolen vstup do okolních zemí. Na hranicích s Egyptem se podle ní nicméně hromadí lidé.

V Chartúmu dnes podle agentury Reuters pokračovaly těžké boje. A to i přes oboustranně potvrzené sedmidenní příměří, které mělo začít ve čtvrtek. Armáda ani RSF ale převážně nedodržely ani předchozí pokusy o klid zbraní.

Konflikt si podle súdánských úřadů od 15. dubna vyžádal přes 550 obětí a téměř 5000 zraněných. V důsledku bojů je v Chartúmu nyní v částečném nebo plném provozu pouze 28 z celkových 88 nemocnic. V zemi dochází zásoby potravin, paliva a vody. Základní zboží v obchodech prudce zdražuje. Zemi podle OSN hrozí humanitární katastrofa.

"Už několik dní nemáme elektřinu a situace je komplikovaná... Jsme oběti války, které nejsme součástí," uvedl v rozhovoru s agenturou Reuters 48letý obyvatel Chartúmu.

V Súdánu je nyní šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths, který se snaží zajistit bezpečnou přepravu personálu a humanitární pomoci. I přes přísliby ji znepřátelené strany nebyly schopné zajistit. Světový potravinový program (WFP) odhaduje, že v zemi byly rozkradeny potraviny v hodnotě mezi 13 a 14 miliony dolarů (až 297 milionů korun) určené lidem v nouzi.