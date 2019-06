OSN by měla mít vyšší pravomoci, říká její zpravodajka

Zvláštní zpravodajka OSN pro mimosoudní a svévolné popravy Agnès Callamardová vyzvala k posílení pravomocí OSN, aby světová organizace mohla vyšetřovat trestněprávní odpovědnost v případech, jako je loňská vražda saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Členské státy by podle ní například mohly vytvořit stálou jednotku, která by vyšetřovala vraždy aktivistů nebo obránců lidských práv.

Callamardová Radě OSN pro lidská práva představila zprávu o vraždě Chášukdžího. Už od minulého týdne, kdy zprávu dostal s předstihem Rijád, jsou známy její hlavní závěry. Dokument mimo jiné obviňuje Saúdskou Arábii z úmyslné popravy Chášukdžího.

Callamardová zdůraznila, že vyšetřování ze strany Saúdské Arábie je nedostatečné a nepodařilo se mu zjistit, kdo mohl být zadavatelem vraždy. Saúdskoarabští vyšetřovatelé podle zpravodajky rovněž ignorovali klíčové svědky. "Vyšetřování prováděné saúdskoarabskými úřady nedokázalo určit řetězec rozkazu," konstatovala Callamardová.

Callamardová v souvislosti s vraždou doporučila zahájit vyšetřování saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána a dalších představitelů království. Doporučuje také, aby generální tajemník OSN António Guterres zorganizoval mezinárodní trestní vyšetřování této "mimosoudní popravy".

Callamardová vyzvala k vytvoření vyšetřovacího útvaru, který by by mohl zahájit vyšetřování a sbírat důkazní materiál, čímž by umožnil konání spravedlivých a nezávislých procesů. Taková jednotka by podle zpravodajky mohla být ustavena rezolucí Valného shromáždění OSN nebo Radou OSN pro lidská práva.

Saúdská Arábie přiznala, že se vražda Chášukdžího stala, ale důrazně odmítá, že by s ní měl něco společného korunní princ. Saúdskoarabský vyslanec při OSN v Ženevě řekl, že zpráva Callamardové je založena na předsudcích. Materiál Callamardové se opírá o nahrávky a forenzní práci tureckých vyšetřovatelů a rovněž o informace o soudech s podezřelými v Saúdské Arábii. Kvůli Chášukdžího smrti Rijád postavil před soud 11 podezřelých.

Devětapadesátiletého Chášukdžího, který psal mimo jiné sloupky pro americký deník The Washington Post, zavraždilo loni v říjnu speciální saúdskoarabské komando, když si na konzulátu v Istanbulu chtěl vyřídit doklady pro chystanou svatbu s tureckou snoubenkou. Tělo se nenašlo. Podle audionahrávek, které dala Ankara k dispozici i americké tajné službě CIA, byl novinář na konzulátu brutálně zavražděn a asi rozčtvrcen.