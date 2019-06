Ostrov hledá nové obyvatele. Láká na přírodu a přátelskou komunitu

Obyvatelé ostrova Arranmore na severozápadním pobřeží Irska píšou otevřené dopisy lidem do USA a Austrálie a vybízí je k tomu, aby se přestěhovali na jejich ostrov. Na Arranmore žije v současnosti jen 469 lidí, místní komunita chce ale obyvatelnost ostrova udržet, a tak zoufale hledá nové rezidenty. Zprávu přinesl server CNN.

Malebný ostrov s velkými útesy, nedotčenými plážemi, ale také s vysokorychlostním internetem, sdíleným digitálním prostorem a velice přátelskou komunitou. Na tohle obyvatelé Arranmore lákají občany USA a Austrálie v naději, že jejich bydlišti přinesou novou energii.

"Jsme nejvíce propojeným ostrovem na světě, a tak jsme chtěli poslat dopis zbytku světa, abychom jim sdělili, že zde mají prostor k podnikání," řekl Adrian Begley, člen rady města na ostrově.

V otevřeném dopise Begley a ostatní obyvatelé vysvětlují, jak došlo k postupnému úbytku populace. "Tradiční odvětví jako rybolov a zemědělství už zkrátka nejsou dostatečným důvodem pro to, aby zde mladí lidé zůstávali. Pro místní to vždy byla výzva pracovat na ostrově. Teď už nikoliv," píšou.

"Je tady spousta talentovaných lidí, kteří jsou připraveni spolupracovat - grafický designér, vývojáři aplikací a mobilních her nebo třeba fotograf. Pokud hledáte změnu, proč nepřijít sem? Dojíždění do práce, ať už budete pracovat kdekoliv, vám zabere jen pět minut. Je to tady nádherné a budete žít v přátelské komunitě, kde se každý zná s každým," snaží se přesvědčit potenciální zájemce.

Co se týče trávení volného času, na oficiálních webových stránkách Arranmore se píše, že na ostrově je možné provozovat horolezectví, půjčovat si loďky, učit se irštinu a samozřejmě nechybí ani typický irský bar s tradiční živou hudbou a whiskey.