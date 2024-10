Otázky a odpovědi k prezidentským volbám v USA, které se konají 5. listopadu:

Kdo může kandidovat na úřad amerického prezidenta?

Prezidentský kandidát musí být rodilý Američan a žít v USA alespoň 14 let. Další podmínkou je věk nejméně 35 let. Občan může být podle ústavy v některých případech z voleb vyloučen, např. poté, co byl obviněn, odsouzen a zbaven způsobilosti zastávat další veřejnou funkci. V pořadí 14. dodatek americké ústavy zakazuje se ucházet o veřejné funkce lidem zapleteným do vzpoury proti USA. Případné uplatnění těchto omezení je však nevyjasněné a předmětem právní diskuze. V roce 1951 pak 22. dodatek ústavy omezil výkon funkce prezidenta na dvě období (do té doby to byla tradice zavedená již George Washingtonem).

Kdo může volit?

Aktivní volební právo mají zaručeno ústavou všichni občané USA starší 18 let (až do roku 1971 byla podmínkou hranice 21 let). Volební právo nesmí být podle 15. ústavního dodatku z roku 1870 nikomu odebráno z rasových důvodů. Některé státy omezují volební právo pro odsouzené zločince či pro duševně nemocné. Podle webu Bipartisan Policy Center letos bude mít právo volit zhruba 244 milionů lidí.

Stává se občan USA po dovršení 18 let automaticky voličem?

Ne. Chce-li se Američan voleb zúčastnit, musí se nejdřív zaregistrovat. Stačí včas vyplnit formulář (na úřadech, ale i jiných místech i po internetu). V některých státech tak lze učinit přímo v den voleb ve volební místnosti.

Jak se vybírají dva hlavní kandidáti na prezidenta?

Politický maraton, z něhož vzejdou kandidáti z řad republikánů a demokratů, začíná v lednu, popř. počátkem února, od roku 1972 tradičně stranickými volebními shromážděními v Iowě (letos začali v Iowě pouze republikáni, demokraté s výběrem kandidáta začali 3. února primárkami v Jižní Karolíně). Hlavním způsobem výběru kandidáta dvou nejsilnějších politických stran jsou primární volby (primárky), v některých státech volební shromáždění (caucuses). Nominačního procesu se tedy účastní nejen vedení strany, ale i voliči a podporovatelé dané strany. Vítěz je poté v létě na sjezdu (konventu) své strany delegáty potvrzen a oficiálně nominován. Svého viceprezidenta si každý kandidát volí sám. Vlastní kampaň, včetně televizních debat, se koná v září a říjnu.

Kdy začínají volby?

Volební místnosti se otevírají postupně s ohledem na to, že země má šest časových pásem (včetně Aljašky a Havajských ostrovů). Volit lze však již dříve (předčasně či korespondenčně), čehož pravidelně využívají desítky milionů voličů. Volební den 5. listopadu tak představuje poslední den, kdy se může hlasovat. Možnost předčasného hlasování nabízí 47 států a District of Columbia. Časová období se liší stát od státu, s průměrnou časovou délkou 27 dní před dnem voleb.

Koho občané ve skutečnosti volí?

Prezident není volen přímo občany, ale tzv. voliteli. Ti jsou určeni v každém ze států podle místních pravidel, jejich počet se odvíjí od lidnatosti daného státu. Voliči hlasují přímo pro kandidáty na prezidenta a následně se v každém státě sejdou volitelé a až na výjimky odevzdají hlas tomu kandidátovi, který v daném státě obdržel nejvíc hlasů voličů. Po formální stránce tedy prezidentské volby v USA nesou znaky nepřímých dvoustupňových voleb.

Co je sbor volitelů?

Je jím instituce vytvořená na základě ústavy, která po volbách oficiálně volí prezidenta. Sbor má celkem 538 členů; počet volitelů za jednotlivé státy odpovídá zastoupení poslanců ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu. Letos je poprvé počet volitelů v jednotlivých státech stanoven dle výsledků sčítání lidu v roce 2020 (třináct států po sčítání lidu získalo nebo ztratilo hlasy volitelů - Texas získal dva hlasy, Colorado, Florida, Montana, Severní Karolína a Oregon po jednom, Kalifornie, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pensylvánie a Západní Virginie ztratily po jednom). Nejvíce volitelů nyní mají Kalifornie (54), Texas (40) a Florida (30), nejméně mohou být tři, což mají Aljaška, Delaware, Jižní Dakota, Severní Dakota, Vermont, Wyoming a federální District of Columbia (Washington D.C.), s kterým se pro účely volebního kolegia zachází jako se státem. Teoreticky může volitel hlasovat pro kteréhokoli kandidáta, názor voličů je ale v naprosté většině případů pro volitele určující. Většina i jen jednoho hlasu znamená pro vítěze zisk všech volitelů příslušného státu (krom států Maine a Nebraska).

Co jsou tzv. swing states?

Jedná se o "kolísavé" státy, kde je rozdělení voličů mezi příznivce demokratů a republikánů velmi těsné a až do volební noci zde není jasné, kdo zde získá všechny volitele (ve většině států se v posledních desetiletích preference voličů příliš nemění a v podstatě je předem jasné, kdo zde zvítězí). Na tyto státy je tak logicky soustředěna největší pozornost kandidátů a jejich týmů v kampani. Letos je tak označováno sedm států: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánie, Severní Karolína a Wisconsin. Seznam swing států se mění, ve volbách v roce 2020 se k nim řadily například i státy s vysokým počtem volitelů Florida a Texas.

Proč rozhoduje až sbor volitelů?

Jeho existence má historické kořeny. Zakladatelé USA nevěřili ve schopnost "prostého lidu" zvolit si prezidenta přímo a dali státům právo vybrat si své delegáty. Systém ale také zároveň zajišťuje podstatnější hlas státům unie s nízkým počtem obyvatel. V případě přímé volby by totiž vliv méně lidnatých států výrazně klesl.

Volí se viceprezident odděleně?

Ne. Prezident s viceprezidentem tvoří společný "volební balíček". Nelze je míchat nebo párovat s jinými kandidáty.

Co následuje po faktické volbě prezidenta 5. listopadu (respektive volbě volitelů)?

Sbor volitelů zvolí prezidenta 17. prosince, oficiální výsledky pak budou vyhlášeny 6. ledna 2025. Nový prezident bude inaugurován 20. ledna 2025, kdy se ujme funkce. Do té doby zůstává u moci předchozí administrativa.

Výsledky prezidentské volby bývají obvykle známy krátce po volbách, většinou mezi 3:00 SEČ a 6:00 SEČ, pokud nenastane nepředvídaná situace. V roce 2020 bylo vítězství Joea Bidena oznámeno až 7. listopadu, tedy čtvrtý den po volbách. V roce 2000 kvůli přepočítávání hlasů na Floridě bylo vítězství George W. Bushe oznámeno až pět týdnů po volbách.

Jsou 5. listopadu na programu i jiné volby?

Ano. Američtí voliči budou 5. listopadu rozhodovat kromě prezidenta o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu (34 ze sta), ale také o nových guvernérech v 11 státech a dvou teritoriích. Kromě toho bude většina států volit své vlastní zastupitelské sbory, hlasovat se bude i o různých státních úřednících. V řadě měst se budou volit starostové a budou se konat referenda o místních záležitostech.