Palestinu nemá smysl uznat jako stát, když není jasné, kdo a na jakém území ji představuje, uvedl Fiala

Palestinu nemá smysl uznat jako stát, když není jasné, kdo a na jakém území ji představuje, řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Blesk.cz. Reagoval tak na dnešní oznámení, že Norsko, Irsko a Španělsko formálně Palestinu jako stát uznají. Koncepci dvou států - izraelského a palestinského - označil za dobrý cíl, je pro to však nejprve nutné vytvořit podmínky.

Úmysl formálně uznat Palestinu oznámili dnes podle agentury Reuters premiéři Norska, Irska a Španělska. "Nemůže být mír na Blízkém východě, pokud tu nebude uznání," uvedl norský premiér Jonas Gahr Störe, jehož země je horlivým podporovatelem takzvaného dvoustátního řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Störe zároveň zdůraznil, že palestinské hnutí Hamás a další radikální skupiny nejsou podporovateli dvoustátního řešení. Premiér dodal, že uznání vstoupí v platnost 28. května.

Fiala řekl, že na otázku, zda směřovat k tomu, aby měla Palestina vlastní stát, by s určitým váháním odpověděl pozitivně. "Koncepce dvou států - izraelského a palestinského - je určitě dobrý cíl. Zda se k tomu dá dospět rychle a jakými prostředky, to už je jiná otázka," konstatoval Fiala.

V uznání palestinského státu nevidí Fiala smysl ve chvíli, kdy není jasné, co to je, kdo ho představuje a na jakém území se nachází. "To jsou nepochybně věci, které je potřeba vyjasnit. Nepochybně myšlenka dvou států je myšlenka, kterou je potřeba jít, nakonec se tomu nebrání ani část izraelské veřejnosti a politické reprezentace, USA a další spojenci Izraele," řekl.

Uznání palestinského státu vyvolalo ostrou diplomatickou reakci Izraele, který povolal zpátky své velvyslance z Irska a Norska. "Irsko a Norsko se dnes chystají vyslat vzkaz Palestincům a celému světu: Terorismus se vyplácí," řekl šéf izraelské diplomacie Jisrael Kac.

Bruselský server Politico poznamenal, že dosud jedinou zemí EU, která uznala palestinskou státnost jako členská země, bylo Švédsko. Některé další země tak učinily ještě před vstupem do EU. Česká republika podle dřívějšího prohlášení ministerstva zahraničí poskytnutého ČTK samostatný nezávislý palestinský stát neuznává.

Uznání učinilo Československo v roce 1988, podle české diplomacie to byl akt poplatný tehdejší politice a uspořádání mezinárodních vztahů. Palestinský stát ale podle ministerstva nesplňoval podmínky státnosti podle mezinárodního práva, čehož si byla československá vláda plně vědoma.

"Česko v souladu s Koncepcí zahraniční politiky podporuje cíle blízkovýchodního mírového procesu směřujícího k uspořádání ve formě dvou samostatných států, tj. Státu Izrael a budoucího palestinského státu," dodal dnes úřad.