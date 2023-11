Památník židů deportovaných do vyhlazovacích táborů v ŘÍmě byl poničen

V Římě někdo poničil památník Židů deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Píše to dnes agentura ANSA. Poškozeny byly čtyři pamětní kostky, které připomínají osud čtyř členů římské židovské komunity. Starosta Roberto Gualtieri čin odsoudil, další politici mluví o nárůstu antisemitismu.

V úterý a dnes občané nahlásili poškození čtyř pamětních kostek. Kostky, které mají obvykle jasnou barvu, někdo začernil. Podle médií není jasné, zda pachatel či pachatelé použili oheň, barvu či jiný způsob, aby dosáhli změny barvy.

"Řím tvrdě odsuzuje tento nepřijatelný a hanebný čin," uvedl starosta italské metropole Gualtieri. Šéfka největšího italského opozičního uskupení Demokratická strana Elly Schleinová varovala před vzestupem antisemitismu v Itálii. "Doufám, že se tady nebude opakovat to, co se děje v jiných evropských městech, a to zejména v Paříži," uvedl předseda římské židovské obce Victor Fadlun. Narážel tak na incident, při kterém někdo označil ve francouzské metropoli několik domů Davidovou hvězdou.

Pamětní kostky připomínají v římských ulicích členy židovské komunity, kteří byli deportováni do koncentračních táborů během nacistické okupace. Neznámější je hromadné zatýkání v římském ghettu v polovině října roku 1943. Podle historiků nacisté ve spolupráci s místními fašisty zadrželi 16. října 1943 přes 1200 lidí a zhruba 1000 jich poslali do tábora v Osvětimi. Válku přežilo jen 16 zadržených. Zatýkání a deportace Židů však pokračovaly po celou dobu nacistické okupace Říma, která skončila v červnu roku 1944.