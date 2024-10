Papež František jmenoval 21 nových kardinálů

Papež František dnes jmenoval 21 nových kardinálů. Výrazně tak rozšířil kolegium kardinálů, kteří jednou vyberou jeho nástupce. Slavnostní ceremoniál, známý jako konzistoř, při kterém papež předá nově jmenovaným kardinálské insignie, se bude konat 8. prosince. Hlava katolické církve to oznámil dnes při své modlitbě s poutníky a turisty.

Bude to již desátá konzistoř, kterou papež svolal od svého zvolení před 11 lety. Noví kardinálové pocházejí z celé řady zemí, včetně Argentiny, Brazílie, Chile, Peru, Itálie, Británie, Srbska, Japonska, Íránu, Indonésie, Kanady, Pobřeží slonoviny a Alžírska.

Na seznamu je 20 osob, které jsou mladší 80 let. To znamená, že mohou hlasovat v konkláve, které zvolí nového papeže po Františkově smrti nebo případné rezignaci. Pouze jeden z nich je starší, je jím 99letý italský arcibiskup, jehož jmenování je poděkováním za službu církvi. Stal se tak zřejmě nejstarším nově ustanoveným kardinálem. Naopak nejmladším jmenovaným je Mykola Byčok z ukrajinské řeckokatolické církve, je mu 44 let.

Do začátku příštího roku bude 140 kardinálů volitelů, z nich téměř 80 procent jich vybral František. To zvyšuje možnost, že příští papež bude sdílet jeho vizi progresivnější a inkluzivnější církve. František také pravidelně jmenuje kardinály volitele ze zemí vzdálených od Říma a evropským zemím přikládá menší význam, než jeho předchůdci, upozornila agentura Reuters.

Církevní právo technicky omezuje počet kardinálů volitelů na 120. Nedávní papežové však tento počet často překračovali. V příštím roce dosáhne věku 80 let 14 kardinálů, včetně jednoho dnes jmenovaného.

Všichni kardinálové bez ohledu na věk se mohou účastnit setkání před konkláve, které se nazývá generální kongregace. To jim dává možnost vyjádřit se k tomu, jakou osobu by podle nich měli mladší kardinálové vybrat.

Kardinálové jsou v církevní hierarchii na druhém místě za papežem. Slouží jako jeho nejbližší poradci.