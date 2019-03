Papež František pobouřil konzervativce. Nenechal si políbit prsten

Papež František pobavil internet videem, na němž je v katolické svatyni v italském městě Loreto zachycen, jak od lidí odmítá políbení svého prstenu, což je jedna z nejstarších tradic. Uhýbání rukou vyvolalo mezi katolíky rozpor. Konzervativně smýšlející to považují za urážku, ti liberálnější Františka obhajují. Zprávu přinesl britský server The Guardian.

Konzervativně laděný katolický portál LifeSiteNews popisuje ve svém titulku podivné chování Františka jako "znepokojující" v článku, kde se věnuje dlouhé historii papežského prstenu. Server Rorate Caeli, který má také spíše tradiční katolické čtenáře, tweetoval: Františku, pokud nechcete být Kristovým vikářem, prostě odtamtud odejděte!"

Autor životopisů papežů Austen Ivereigh se ale argentinské hlavy Vatikánu zastal. "Ujišťuje se, že s ním navážou lidský kontakt a nebudou ho brát jen jako posvátnou relikvii. Je to Kristův vikář, nikoliv římský císař," napsal Ivereigh na svém twitteru.

"Je načase, aby líbání prstenů zmizelo. Je to prostě směšné a nemá to nic společného s tradicí. Je to převzaté ze zvyku v monarchiích," přisadil si rovněž na svém twitteru jezuitský kněz Russell Pollitt.

PAPEŽŮV PRSTEN Políbení prstene má svůj politický a především náboženský význam. Jedná se o nejsilnější symbol autority papeže, který ho nosí na prsteníku pravé ruky. Každý papež má svůj vlastní prsten, který kardinálové po jeho smrti okamžitě zničí. Symbolizuje totiž konec jeho vlády. V roce 1963 americký prezident a katolík John F. Kennedy při návštěvě Vatikánu prsten papežovi Pavlu IV. nepolíbil. Údajně kvůli kritikům, kteří namítají, že katolický prezident je vždy podřízený Římu.

František přitom není zdaleka prvním papežem, který si nenechal políbit prsten. Jeho předchůdce Benedikt XVI. nebo dokonce Polák Jan Pavel II. rovněž neměli rádi, když jim lidé líbali ruce. Zejména ne, pokud šlo o velký zástup lidí, podotýkají lidé blízcí Vatikánu. Ostatně na twitteru jeden z uživatelů napsal, že když se skupinkou padesáti lidí navštívil Jana Pavla II., bylo jim všem sděleno, že si papež nepřeje, aby před ním klekali a líbali mu ruku.

Vatikán nepodal žádné vysvětlení, proč František políbení prstenu rázně odmítal. "Je to prosté. Někdy se mu to líbí, někdy ne," citoval The Guardian Františkova blízkého asistenta, který si přál zůstat v anonymitě.