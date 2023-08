Peking zasáhly nejsilnější deště za více než 100 let, zemřelo zatím 20 lidí

Čínskou metropoli od soboty do dneška zasáhly nejvydatnější deště za posledních 140 let, kdy se tento údaj ve městě měří. Píše to agentura AP s odkazem na meteorology. Při záplavách v Pekingu a okolí zemřelo nejméně 20 lidí a dalších nejméně 27 se pohřešuje, uvedly v úterý úřady.

Podle statistik v Pekingu od soboty do dnešního rána spadlo 744,8 milimetru srážek. Obdobná měření začala v Pekingu v roce 1883 a doposud nejvíce srážek naměřili v roce 1891, kdy jich spadlo 609 milimetrů.

Silné srážky způsobily v metropoli i v okolních městech škody na infrastruktuře a výpadky elektrického proudu. Tisíce lidí musely být evakuovány do škol a dalších veřejných budov.

Vážná je situace také v severní provincii Che-pej, která sousedí s Pekingem. Ve správním středisku Š'-ťia-čuang, které leží na soutoku několika řek, úřady informovaly o přerušení dodávek elektřiny a nedostatku pitné vody. Na některých místech podle obyvatel voda dosáhla výšky až čtyř metrů a zaplavila rezidenční čtvrtě. Uživatelé si na sociálních sítích stěžují, že pomoc ze strany úřadů je pomalá. Podle agentury Reuters snímky ze satelitů ukazují, že město je ze tří stran obklopeno vodou.

Peking a další města na severu Číny zasáhly prudké deště způsobené tajfunem Doksuri. Pro čínskou metropoli, která má obvykle suché klima, jde o nezvyklý jev.

Čína během letošního léta zaznamenává řadu extrémních výkyvů počasí. Podle úřadů se pro srpen očekávají nadměrné srážky v některých oblastech na jihu a východě země, zatímco sever by měly zasáhnout vlny veder.