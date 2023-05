Peru sužuje horečka Dengue, země vyhlásila stav nouze

Peruánská vláda vyhlásila stav zdravotní nouze ve většině země kvůli narůstajícím případům nákazy horečkou dengue. Od začátku roku na ni v tomto jihoamerickém státě zemřelo už sedm desítek lidí a na 70.000 lidí se virem dengue nakazilo. Informují o tom dnes místní média. Stav zdravotní nouze má platit ve 20 z 26 peruánských regionů 120 dní.

V některých oblastech, například ve městě Piura, je situace kritická. V nemocnicích už nemají volná lůžka a nové případy vyšetřují na chodbách či v provizorních stanech. Nejvíce nakažených evidují v regionech Piura, Lambayeque, Ucayali či Loreto, nákaza se ale objevila i metropoli Limě.

K rychlému šíření dengue přispěly v Peru intenzivní a dlouhotrvající deště a teploty nad obvyklým průměrem. Takové podmínky vyhovují komárovi tropickému (nazývaný též komár egyptský), který tuto nemoc přenáší. Ministryně zdravotnictví Rosa Gutiérrezová proto dnes také vyzvala, aby lidé odstranili z domácností nádoby se stojatou vodou.

Loni zaznamenali v Peru za celý rok asi 63.000 případů horečky dengue a 86 úmrtí, uvedla Gutiérrezová.

Nemoc dengue se projevuje vysokou teplotou, bolestmi kloubů a nevolností, její krvácivá forma může být smrtelná. Ročně se jí ve světě nakazí podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 100 až 400 milionů lidí. Do Česka ji podle Státního zdravotního ústavu lidé přivezou z exotických zemí ročně v několika desítkách případů, loni jich bylo i vlivem stále ještě omezeného cestování do Asie 22, letos za první čtvrtletí už 12.

V EU je proti dengue od loňska registrovaná vakcína, v některých dalších zemích se pokoušeli už dříve proti dengue očkovat. Peruánské ministerstvo zdravotnictví ale dnes uvedlo, že Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) zatím vakcínu proti této nemoci nepovolila.

V roce 2016, kdy se Latinská Amerika potýkala s epidemií viru zika, rovněž přenášeného komárem egyptským, podpořila WHO jako způsob boje proti této epidemii i sterilizaci či genetickou modifikaci komárů tohoto druhu. Sterilizace samečků ozařováním se používá už déle při snižování populace hmyzu, který ničí úrodu. Další možností, kterou tehdy výzkumníci zkoušeli, bylo použití parazitické bakterie Wolbachia, která neublíží člověku, ale u samiček komára zamezí vylíhnutí vajíček.