Petr Fiala se sejde s Robertem Ficem ve Strakově akademii, chce jednat o bilaterálních vztazích

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek přijme ve Strakově akademii staronového slovenského předsedu vlády Roberta Fica. Jednat budou o bilaterální spolupráci, oznámil úřad vlády. Návštěvu počátkem listopadu v Praze avizoval šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Už předtím se Fiala krátce potkal s Ficem na okraj summitu EU v Bruselu.

Dlouholetý politik Fico byl slovenským premiérem naposledy před více než pěti lety. V roce 2018 na funkci rezignoval kvůli politické krizi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Prezidentka Zuzana Čaputová jeho novou vládu jmenovala koncem října.

"Jsme politici, veřejnost po nás chce, abychom spolu dokázali mluvit. Abychom dokázali spolupracovat na projektech, abychom nenarušili to, co je na našich vztazích cenné," uvedl Fiala v Bruselu na dotaz, jaké budou vztahy jeho vlády s novým kabinetem v Bratislavě. "Naší povinností je mluvit s každou slovenskou vládou a snažit se tam, kde to jde, najít společnou řeč," dodal s tím, že určitě budou témata, zejména v zahraničí politice, kde budou Praha i Bratislava zastávat rozdílné postoje.

Fico se v době kampaně ohrazoval proti výrokům českých politiků, kterým vzkázal, aby nezasahovali do záležitostí Slovenska. Reagoval na vyjádření českého prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), kteří mluvili o tom, že je vývoj na Slovensku znepokojuje a je potřeba ho pozorně sledovat.

Blanár při své návštěvě Prahy uvedl, že Fico poslal Fialovi dopis, v němž požádal o oživení činnosti Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které Česko aktuálně předsedá. Do Česka krátce po jmenování slovenské vlády dorazil také slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.