Petr Pavel během návštěvy Izraele prohlásil, že Hamásu na osudu běžných Palestinců nezáleží

Palestinské hnutí Hamás se svým konáním v Gaze jasně postavilo do situace teroristické organizace, která porušuje všechny principy, ale ukázalo také, že mu vůbec nezáleží na osudu běžných Palestinců. Na tiskovém briefingu při návštěvě Izraele to dnes řekl český prezident Petr Pavel. Hamás by podle něj rozhodně neměl být považován za legitimního zástupce palestinského lidu. Česká vláda podle Pavla vyčlenila 10 milionů korun na humanitární pomoc, z toho polovinu pro palestinské civilisty prostřednictvím Světového potravinového programu. Druhá polovina je určena pro izraelské zdravotnické organizace.

Izrael dělá podle Pavla vše pro to, aby při své vojenské operaci v Pásmu Gazy minimalizoval ztráty na civilním obyvatelstvu a aby se k palestinským občanům dostala pomoc. Aktuálně se podle izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga do Pásma Gazy dostane téměř 250 kamionů s pomocí denně, což znamená desítky tisíc tun materiálu. Pavel řekl, že v brzké době by to mělo být až 400 kamionů denně.

Civilní ztráty jsou způsobeny zejména tím, že za obyvatelstvo Hamás schovává veškerou svoji aktivitu, míní český prezident. Při izraelské vojenské operaci v Gaze podle tamních úřadů řízených Hamásem přišlo o život přes 24.000 Palestinců, včetně členů Hamásu. Podle Pavla bojovníci Hamásu civilistům často i pod hrozbou použití zbraně neumožňují opustit prostor, i když izraelské ozbrojené síly vydají varování před útoky. "Pak ten, kdo nese hlavní vinu za civilní oběti, není izraelská armáda, ale Hamás sám," prohlásil Pavel.

Izrael zahájil ofenzivu v Gaze v reakci na útok Hamásu, který v oblasti vládne od roku 2007 a jehož ozbrojenci 7. října napadli izraelské pohraničí, kde povraždili na 1200 lidí a asi 240 osob unesli. Stovku rukojmích propustilo hnutí, které EU i USA pokládají za teroristickou organizaci, koncem listopadu a na 130 lidí dál zadržuje.

Pavel dnes v Jeruzalémě jednal se svým protějškem Herzogem, premiérem Benjaminem Netanjahuem, předsedou Knesetu Amirem Ohanou a členem válečného kabinetu Bennym Gancem. Původně plánované setkání s ministrem obrany Joavem Galantem se neuskutečnilo kvůli pracovním povinnostem člena izraelské vlády.

Izraelské vedení není jednotné v otázce dvoustátního řešení konfliktu na Blízkém východě a tedy vzniku samostatné Palestiny, míní česká hlava státu. S Herzogem se Pavel shodl na tom, že cesta k určité formě palestinské státnosti je dlouhodobým řešením, premiér Netanjahu si není jistý, že by to problém vyřešilo.

Premiér Izraele totiž podle Pavla poukazuje na to, že problém mezi Palestinou a Izraelem je mnohem starší, než samotná státnost Izraele, a že v době, kdy byla Palestincům nabídnuta forma státnosti, ti ji odmítli.