Po žhářském útoku na starostu francouzské obce mluví o útocích i další starostové

Žhářský útok na starostu francouzské obce, v jejímž katastru je azylové centrum pro migranty, odstartoval vlnu svědectví dalších starostů o útocích, jimž čelí. Starosta obce Dreux Pierre-Frédéric Billet dnes v rozhovoru se stanicí BFM TV uvedl, že loni na podzim kvůli výhrůžkám smrtí dostal policejní ochranu. Starostka Plougrescantu Anne-Françoise Piedalluová minulý týden podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který záměrně poškodil brzdy jejího osobního automobilu, píše Le Figaro.

V obci Saint-Brévin-les-Pins na pobřeží Atlantiku je středisko pro migranty od roku 2016, teď se jedná o jeho přestěhování do lokality nedaleko místní základní školy. Plán na stěhování i samo centrum přitahují pozornost krajně pravicových skupin, které do obce jezdí demonstrovat. Jejich přítomnost zase vadí místním obyvatelům. Starosta Yannick Morez minulý týden rezignoval poté, co jeho dům a dvě auta podpálili žháři. Jeho vyjádření a kritika chybějící podpory ze strany státu pak spustily lavinu příběhů dalších starostů.

Piedalluová je starostkou obce o 1200 obyvatelích na pobřeží Bretaně. Když chtěla vyrazit v pondělí 8. května na pietní akci, při sešlápnutí brzdový pedál nekladl odpor. Automechanik pak konstatoval, že někdo záměrně přestřihl lanka. Starostka o den později podala trestní oznámení a kriminalistům sdělila, že už v minulosti někdo povolil šrouby na předním kole jejího automobilu.

Billet a jeho rodina loni na podzim čelili opakovaným výhrůžkám smrtí. Ministr vnitra Gérald Darmanin tehdy velmi rychle reagoval a starostovi obce Dreux, ležící asi 80 kilometrů západně od Paříže, nabídl nepřetržitou policejní ochranu. Billet kvůli praktičnosti a nízkému věku svých dětí zvolil mírnější verzi opatření. Navzdory riziku se rozhodl zůstat ve funkci.

Vláda slíbila zlepšit ochranu volených úředníků, v pátek oznámila vznik analytického centra, které by mělo zkoumat násilnosti páchané proti starostům. Morez by se ve středu měl setkat s premiérkou Élisabeth Borneovou.