Poddůstojník amerického námořnictva byl odsouzen ke dvoum rokům vězení za špionáž pro čínskou rozvědku

Poddůstojník amerického námořnictva Wenheng Zhao, který na základně v Kalifornii pracoval jako elektrikář, dostal trest 27 měsíců odnětí svobody a pokutu 5500 dolarů (asi 124.000 korun) za špionáž pro Čínu. Na svém webu to oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti. Zhao mezi srpnem 2021 a květnem 2023 obdržel od pracovníka čínské rozvědky nejméně 15.000 dolarů (asi 337.000 korun) výměnou za citlivé armádní dokumenty.

Ke zločinu se 26letý poddůstojník před soudem přiznal loni v říjnu poté, co byl v srpnu na cestě do práce zatčen společně se svým kolegou Jinchao Weiem, který je rovněž obviněný ze špionáže.

Nejmenovanému čínskému zpravodajskému důstojníkovi za úplatu poskytl mimo jiné plány amerických námořních cvičení v asijských vodách nebo fotografie a videa veřejnosti nepřístupných míst v amerických vojenských zařízeních.

Trest odnětí svobody na 27 měsíců a několikatisícová pokuta je v porovnání s jinými případy špionáže mírná, píše list The New York Times (NYT). Například bývalý důstojník americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Kevin Mallory dostal v roce 2019 trest 20 let vězení a výrazně vyšší pokutu za předávání citlivých informací čínským úřadům.

Zhaoův případ je připomínkou, že mezi Čínou a Spojenými státy skrytě pokračuje širší špionážní válka, uvádí NYT. Čínské protišpionážní zákony od loňského července nabízí odměny ve výši v přepočtu stovek tisíc korun lidem, kteří poukážou na činnost údajného zahraničního agenta, a Peking investuje do rozšíření vlastních zpravodajských kapacit, včetně verbování amerických občanů, píše NYT.