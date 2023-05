Podle exprezidenta Clintona ohrožoval Putin územní celistvost Ukrajiny od roku 2011

Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil pochybnosti nad dohodou o ukrajinské územní celistvosti už v roce 2011. Při veřejné diskusi v New Yorku to uvedl bývalý americký prezident Bill Clinton. To dokládá, že Spojené státy a jejich evropští spojenci měli příležitost lépe se připravit na invazi v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krymský poloostrov a začalo bojovat na ukrajinském Donbasu, napsal list The Guardian.

Clinton uvedl, že v roce 2011 hovořil s Putinem na ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Předmětem debaty bylo mimo jiné takzvané budapešťské memorandum z roku 1994, podle kterého se Ukrajina, Bělorusko a Kazachstán vzdaly jaderných zbraní výměnou za zachování územní celistvosti v rámci svých "stávajících hranic". Dohodu o Ukrajině podepsal prezident Boris Jelcin za Rusko, Clinton za Spojené státy a tehdejší premiér John Major za Británii.

"Putin mi v roce 2011, tři roky předtím, než zabral Krym, řekl, že nesouhlasí s dohodou, kterou jsem uzavřel s Borisem Jelcinem," uvedl Clinton při veřejné diskusi v židovském kulturním a komunitním centru v New Yorku. "Já s tím nesouhlasím a nepodporuji to a nejsem tím vázán," řekl podle Clintona Putin s odkazem na dohodu.

"Od toho dne jsem věděl, že je to jen otázka času," uvedl Clinton k invazi z roku 2014 a loňskému vpádu, kdy Rusko na Ukrajinu masivně zaútočilo ze tří směrů.

Putin po anexi Krymu v roce 2014 tvrdil, že Moskva není vázána budapešťským memorandem, protože prozápadní revoluce na kyjevském náměstí Majdan a změna vlády v Kyjevě na začátku téhož roku znamenaly, že se Ukrajina stala jiným státem, píše The Guardian. "Ve vztahu k tomuto státu jsme nepodepsali žádné závazné dokumenty," uvedl tehdy ruský prezident. Rozhovor s Clintonem ale naznačuje, že se Putin rozhodl dohodu porušit už několik let před Majdanem.

Ruský prezident navíc podle Daniela Frieda, náměstka bývalé americké ministryně zahraničí Condoleezy Riceové, naznačoval už v roce 2008, že ukrajinskou územní celistvost nebere zcela vážně. Na zasedání Rady NATO-Rusko Putin prohlásil, že při převodu Krymu na Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku v roce 1954 "nebyly dodrženy všechny právní postupy".

"Byl jsem u toho, seděl jsem vedle tehdejšího polského poradce pro národní bezpečnost Mariusze Handzlika. Oba jsme ohromení vstali, podívali se na sebe a řekli: 'Slyšel jsi to samé co já?'," uvedl diplomat.

Fried o tom následně zpravil tehdejší šéfku americké diplomacie. "Operace na Krymu americkou vládu překvapila, ale vzhledem k varování neměla," řekl Fried.