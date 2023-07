Podle francouzské kontrarozvědky roste hrozba z krajní levice i pravice

V uplynulých letech vzrostla hrozba, které francouzská demokracie čelí z řad krajní pravice i levice. Naopak aktivity islamistických teroristů i korsických separatistů vzbuzují menší obavy než v minulosti. V rozhovoru, který dnes zveřejnil deník Le Monde, to řekl šéf kontrarozvědky DGSI Nicolas Lerner.

Podle Lernera se v posledních letech zvýšila teroristická hrozba, která vychází z řad přívrženců krajní pravice. Od roku 2017 se podle něj podařilo zmařit deset pokusů o atentát plánovaný lidmi, kteří se hlásili k neonacistické či rasistické ideologii. Cílem plánů byli občané muslimského či židovského vyznání, politici či svobodní zednáři. Nebezpečí podle Lernera představují osamělí jedinci, kteří "chovají absolutní nenávisti proti těm, které považují za odpovědné za potíže své i celého světa", ale i menší skupiny. Ty většinou tvoří členové větších organizací, které tito lidé nepovažují za dostatečně radikální.

Podle Lernera se nesmí bagatelizovat ani hrozba, kterou představuje krajní levice. Její přívrženci se většinou zapojují do pouličních nepokojů či ničení majetku. Lerner zmiňuje "mimořádně násilné akce", například žhářské útoky proti policejním stanicím či jiným místům, která v očích radikálů zastupují stát a kapitalismus. "Nebezpečí, že útoky se vystupňují ve fyzické násilí, nejsou výplodem představivosti," uvedl šéf DGSI.

Lerner se domnívá, že se nyní mezi krajně levicovými radikály objevují podobné myšlenky jako v 70. a 80. letech minulého století, kdy v několika evropských zemích působily komunistické a levicové ozbrojené organizace. Jedná se o "nejhlubší přesvědčení, že naše státy jsou pod bezprostřední hrozbou, kterou politická instituce nebere vážně, a že útoky na věci už nestačí".

Šéf DGSI také uvedl, že v posledních letech se nestaly žádné činy podniknuté ve jménu ochrany životního prostředí, které lze zahrnout do definice terorismu.

Hrozba islámského terorismu je ve Francii nižší ve srovnání s obdobím v letech 2015 až 2018, kdy lidé, kteří se hlásili k organizaci Islámský stát (IS) podnikli útoky na redakci časopisu Charlie Hebdo či na klub Bataclan. Podle Lernera je to zásluha úspěšného vojenského tažení proti IS v Iráku a Sýrii i potírání teroristické propagandy. "Sunnitský džihádismus, který jako jediný v uplynulých letech zabíjel ve Francii, je stále hlavní teroristickou hrozbou pro naši zemi," upozornil ovšem šéf kontrarozvědky.