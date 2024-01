Podle Hizballáhu 4 jeho členové zahynuli v izraelském vzdušném úderu na Libanon

Izraelský vzdušný úder na jihu Libanonu v noci na dnešek zabil další čtyři příslušníky libanonského šíitského hnutí Hizballáh, oznámila tato skupina. Zpravodajský web The Times of Israel (ToI) s odkazem na nejmenovaný americký zdroj napsal, že Hizballáh v tuto chvíli podle Spojených států neusiluje o otevřenou válku s Izraelem, a to navzdory úternímu atentátu na zástupce šéfa palestinského hnutí Hamás Sáliha Arúrího v Bejrútu.

Íránští představitele dnes mezitím upravili bilanci obětí středečních bombových výbuchů ve města Kermán. O život podle nich přišlo 84 lidí, ale mnoho ze 284 zraněných je stále ve vážném stavu. K útoku se dosud žádná skupina nepřihlásila. Írán je klíčovým spojencem Hizballáhu.

Od začátku války mezi Izraelem a Hamásem, která začala po útoku palestinských ozbrojenců z Pásma Gazy na jižní Izrael loni 7. října, bylo podle propočtů ToI zabito 151 příslušníků Hizballáhu, a to převážně v Libanonu a také v Sýrii.

Představitel administrativy amerického prezidenta Joea Bidena novinářům pod podmínkou zachování anonymity řekl, že Hizballáh podle USA neusiluje o otevření nové bojové fronty s Izraelem. "Myslím, že ze všeho, co můžeme vyhodnocovat, vyplývá, že Hizballáh nemá jasnou touhu válčit s Izraelem a naopak," řekl. Zároveň zopakoval tvrzení jednoho z mluvčích izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který se údajně snažil přesvědčit Hizballáh, aby nereagoval, a namísto toho prohlásil, že úterní atentát byl zaměřen především na představitele Hamásu, Arúrího, nikoliv na zástupce Íránu nebo Libanonu.

Na otázku ohledně středečních smrtících výbuchů v Íránu poblíž hrobu generála Kásema Solejmáního americký zdroj odpověděl, že za podobnými útoky v minulosti stála teroristická skupina Islámský stát. Incident se odehrál v době, kdy se na místě konala pieta u příležitosti čtyřletého výročí Solejmáního smrti. Velitel elitních íránských jednotek Kuds Solejmání byl zabit 3. ledna 2020 při útoku amerického bezpilotního letounu u letiště v Bagdádu.

Dvojice bombových explozí v íránském městě Kermán, které se nachází zhruba 820 kilometrů na jihovýchod od hlavního města Teheránu, si podle dnešního sdělení íránských činitelů vyžádala životy nejméně 84 lidí. Krátce po útoku úřady informovaly o 103 obětech, ale později tento údaj upravily, jelikož se na seznamu mrtvých některá jména objevila dvakrát, píše agentura AP s odkazem na íránské zdravotnické úřady. Počet obětí by se podle nich ale mohl ještě zvýšit, jelikož stav mnoho zraněných je velmi vážný.