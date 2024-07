Podle policie v Nepálu nepřežil nikdo z pohřešovaných ze dvou smetených autobusů

Nepálská policie nemá žádnou naději, že by se podařilo nalézt naživu někoho z 55 lidí na palubě dvou autobusů smetených minulý týden do řeky Trišuli. Uvedla to dnes agentura Reuters s odkazem na prohlášení vysokého představitele policie. V oblasti, kde se autobusy zřítily do řeky, stále pracují pátrací týmy.

"Není žádná možnost nalézt někoho, kdo přežil. Zaměřujeme se na nalezení těl," řekl agentuře Reuters policejní důstojník v okrese Čitvan. Podle dalšího představitele policie příbuzní obětí žádají, aby jim úřady předaly alespoň ostatky.

Neštěstí se stalo v pátek zhruba 90 kilometrů na západě od hlavního města Káthmándú. Autobusy se zřítily do řeky Trišuli, jejíž hladina v posledních dnech stoupla kvůli silným monzunovým dešťům. Voda v řece je kalná, což komplikuje pátrání. V sobotu se podařilo vytáhnout z řeky tělo alespoň jednoho pohřešovaného.

Podle serveru Nepal News v souvislosti s velmi silnými dešti, které zasáhly Nepál minulý týden, zemřelo celkem 108 lidí a dalších 119 lidí bylo zraněno.