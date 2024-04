Podle ukrajinského vrchního velitele ozbrojených sil se značně zhoršila situace na východní frontě

Situace na ukrajinské východní frontě se v posledních dnech výrazně zhoršila. Rusko po březnových prezidentských volbách zesílilo ofenzivu, napsal dnes vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj na platformě Telegram. Postup Rusům podle Syrského usnadňuje teplé a suché počasí, protože tanky mohou rychleji postupovat otevřenou krajinou. Britský list Financial Times krátce na to s odvoláním na ukrajinské a západní činitele uvedl, že Rusko se připravuje na rozsáhlou ofenzivu, k níž by mohlo přistoupit na konci jara nebo v létě v různých částech Ukrajiny.

Na východní frontě nyní ruské síly podle Syrského aktivně útočí v oblasti Lymanu, Bachmutu a Pokrovsku. "Navzdory značným ztrátám nepřítel zesiluje úsilí nasazováním nových obrněných jednotek, což vede k občasným taktickým úspěchům," napsal Syrskyj.

Ruské ministerstvo obrany dnes souběžně s tím oznámilo, že se ruským silám podařilo dobýt vesnici Pervomajske u již ovládnuté Avdijivky na východě Ukrajiny. Rusko v posledních měsících oznámilo dobytí několika malých vsí v této oblasti. Únorové ovládnutí Avdijivky bylo jeho posledním velkým územním ziskem.

Podle listu Financial Times by Rusko během své chystané rozsáhlejší ofenzivy mohlo plánovat ovládnout další území nejen v Doněcké a Luhanské oblasti na východě země, ale i v Záporožské a Chersonské oblasti na jihu. Část těchto regionů už Rusko okupuje. Deník také podotkl, že ukrajinští představitelé se rovněž obávají ruského postupu na druhé největší ukrajinské město Charkov.

Syrskyj ve svém dnešním příspěvku slíbil posílit nejvíce ohrožené oblasti. Navzdory zprávám médií o nedostatku munice na ukrajinské straně velitel napsal, že "byly doplněny zásoby bezpilotních letounů všech typů, protitankových raket a přesunuty další rezervy sil a techniky."

Syrskyj vystřídal Valerije Zalužného na pozici hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil letos v únoru. Předtím byl velitelem pozemních sil.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské invazi už více než dva roky. Za poslední den čelila 91 náletům a dvěma raketovým útokům, uvedlo dnes ráno velitelství ukrajinské armády. Letecké útoky směřovaly na obce Sumské, Charkovské, Doněcké a Záporožské oblasti.

Kyjev se naopak přihlásil k leteckému útoku na 12 ruských cílů, kde je soustředěn personál, zbraně a vojenské vybavení, a na čtyři nepřátelské protiletadlové raketové systémy.