"Pojďme se podívat na mimozemšťany." Lidé chtějí vtrhnout do Oblasti 51

Na facebooku se rozšířila událost, na níž je přihlášeno už přes 1,8 milionu uživatelů, kteří se mají v noci společně sejít a hromadně vtrhnout na proslulou vojenskou základnu Oblast 51 v Nevadě, aby navštívili mimozemšťany. I když jde o vtipnou událost, která nebere své poselství vážně, tak americké letectvo nenechalo nic náhodě a k situaci se vyjádřilo. Veřejnost varuje, že armáda je připravena majetek USA chránit.

Akce s názvem Storm Area 51, they can't stop all of us se má uskutečnit v noci z pátku na sobotu 20. července. Cílem je spatřit mimozemšťany, které má vláda tajně schovávat právě ve své ostře střežené základně.

Kdyby se na základnu opravdu nahrnulo několik set tisíc lidí naráz, tak by to nedokázala její obrana ustát, míní organizátoři akce. "Můžeme se pohybovat rychleji než jejich střely. Pojďme se podívat na mimozemšťany," píšou v popisku události.

Mluvčí amerického letectva Laura McAndrewsová ale vyslala směrem k potenciálním narušitelům oblasti varování. "Oblast 51 je otevřeným tréninkovým cvičištěm pro americké letectvo a rádi bychom odradili každého, kdo se snaží do této oblasti, kde americké ozbrojené síly trénují, vstoupit. Americké letectvo je vždy připraveno chránit Ameriku a její majetek," citoval mluvčí server The Independent.

Jak konkrétně by se armáda s potenciálním náporem nezvaných hostů v Oblasti 51 vypořádala, ale McAndrewsová nesdělila.

Oblast 51 je už od padesátých let zahalena tajemstvími, a tak se stala terčem různých konspiračních teorií. Ty pracují s tím, že armáda tam drží tajné informace ohledně existence UFO a dalších mimozemských technologií, což americká vláda opakovaně popřela. V roce 2013 byla oblast formálně uznána jako vojenská základna poté, co byla ze strany veřejnosti vznesena žádost na základě zákona o svobodě informací.