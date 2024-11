Politička a komentátorka Gabbardová také sloužila v Národní gardě

Vizitka bývalé zákonodárkyně Tulsi Gabbardové (43), kterou zvolený prezident Donald Trump navrhl na post ředitelky amerických tajných služeb (DNI):

- Politička, armádní veteránka a televizní komentátorka Gabbardová zasedala v letech 2013 až 2021 v americké Sněmovně reprezentantů za stát Havaj. Byla prvním hinduistickým zákonodárcem zvoleným do Kongresu a jeho prvním členem narozeným na území Americké Samoy. Někdejší členka Demokratické strany se v roce 2020 ucházela o nominaci na úřad prezidenta, nakonec podpořila Joea Bidena. V říjnu 2022 však z této strany vystoupila a letos se stala členkou republikánů. V minulosti sloužila v řadách americké Národní gardy, byla dvakrát nasazena na Blízkém východě, má hodnost podplukovnice v záloze.

- V americkém Kongresu byla jednou z výrazných tváří. Kolem roku 2015 často kritizovala administrativu prezidenta Baracka Obamy za nedostatečnou aktivitu v boji proti islamistickým extremistům na Blízkém východě. V prezidentské kampani v roce 2020 znovu zdůrazňovala potřebu aktivního boje proti terorismu.

- Narodila se 12. dubna 1981 v obci Leloaloa na Americké Samoe, v jejích dvou letech se rodina přestěhovala na Havajské ostrovy. Její otec Mike Gabbard je členem havajského senátu. Vyrůstala v multikulturním prostředí, její otec má samojský a evropský původ, matka pochází z Indiany a je praktikující hinduistkou, i Tulsi si v mládí zvolila za své náboženství hinduismus. Vystudovala obchodní administrativu na Havajské univerzitě.

- Když se v roce 2002 ve 21 letech dostala za Demokratickou stranu do havajské sněmovny, stala se tak nejmladším zvoleným zákonodárcem v historii Havaje. V roce 2003 se přihlásila do služeb Národní gardy, v letech 2004 a 2005 byla nasazena v Iráku, kde sloužila v polní nemocnici. Po absolvování výcvikového programu na vojenské akademii v Alabamě v roce 2007 byla v následujících dvou letech nasazena v Kuvajtu. V roce 2020 přešla do armádních záloh a o rok později ji povýšili na podplukovnici.

- Po návratu do Spojených států se Gabbardová vrátila i do politiky a v roce 2010 ji zvolili do rady města Honolulu, kde působila dva roky. Tehdy podporovala homosexuální manželství a právo na potrat, byla pokládána za sociálně liberální političku. Také podporovala vyřazení marihuany ze seznamu kontrolovaných látek.

- Z boje o zisk demokratické nominace pro prezidentské volby v roce 2020 odstoupila Gabbardová toho roku v březnu. Celkově si zajistila jen dva delegáty letního nominačního sjezdu, původem z Americké Samoy, odkud sama pochází. V demokratických primárkách v roce 2016 podporovala Bernieho Sanderse v jeho kandidatuře proti Hillary Clintonové.

- V říjnu 2022 Gabbardová vystoupila z Demokratické strany, když řekla, že strana podkopává ústavní svobody a je "nepřátelská k lidem víry a spirituality". Demokraty už dříve opakovaně kritizovala za eskalaci napětí s Moskvou, prohlásila také, že se Bidenova vláda nestará o americký lid.

- Bývalá kongresmanka se sama opakovaně stala zdrojem kritiky. V březnu 2022 ji političtí komentátoři nazvali "ruskou agentkou", když ve videu Twitteru (nyní síť X) Gabbardová tvrdila, že Spojené státy financují na Ukrajině víc jak dvě desítky biologických laboratoří, které provádějí výzkum chemických či biologických zbraní.

- V roce 2016 Gabbardová vzbudila nevoli mezi demokraty, když se setkala s prezidentem Donaldem Trumpem v době mezi jeho zvolením a nástupem do funkce.

- Pohoršení spolustraníků vyvolala i její tajná cesta do Sýrie v roce 2017, kde se setkala s prezidentem Bašárem Asadem, který je obviněn z válečných zločinů a genocidy. Vyjádřila pochybnost, zda byl Asad zodpovědný za chemický útok proti civilnímu obyvatelstvu, který zabil desítky lidí a který přiměl Spojené státy zaútočit na syrské letecké základny. Gobbardová později řekla, že své cesty nelituje a že považuje za důležité setkat se s protivníky, pokud "upřímně prosazujete mír".

- V současnosti Gabbardová působí jako komentátorka konzervativní televizní stanice Fox News, blízké Republikánské straně.

- Je podruhé vdaná, jejím manželem je od roku 2015 Abraham Williams.