Polská armáda kupuje americké balony za skoro miliardu dolarů

Polsko koupí čtyři americké balony včasné výstrahy s podvěšenými radary. Příslušnou dohodu v hodnotě 960 milionů dolarů (asi 21,9 miliardy Kč) dnes ve Varšavě podepsal polský vicepremiér a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dříve byla hodnota kontraktu odhadována na 1,2 miliardy dolarů, připomněla televize TVN 24. Polsko bude po USA teprve druhou zemí na světě využívající tento systém včasné výstrahy.

"Tato dohoda definuje naši bezpečnost, je to další krok ve spolupráci mezi Polskem a Spojenými státy," řekl ministr podle serveru Onet. Financování akvizice podle ministra zajistí půjčka poskytnutá americkou vládou.

Systém známý pod zkratkou TARS (Tethered Aerostat Radar Systems) umožňuje identifikaci cizích objektů do vzdálenosti více než 300 kilometrů a podává v reálném čase přehled o leteckém, námořním a pozemním provozu. Balony, které mají být rozmístěny u východní hranice země, doplní podle polského ministra stávající radarové systémy a zvýší polskou připravenost a obranyschopnost v tomto směru na vyšší úroveň. Polsko kupuje systém s veškerou logistikou a všemi prvky zajišťujícími jeho fungování, přičemž klíčový pro získání schopností operovat s tímto systémem bude rok 2027, dodal Onet.

"Neposkytujeme tyto velice vyspělé systémy každému," uvedl americký velvyslanec Mark Brzezinski. "Svědčí to o naprosto základní důvěře mezi USA a Polskem," řekl a zdůraznil význam prohlubování americko-polského partnerství pro bezpečnost ve střední a východní Evropě.

Polsko v posledních letech investuje velké sumy do posílení své obranyschopnosti. Tempo přezbrojování polských vojsk se výrazně zvýšilo poté, co Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině. Varšava patří k předním spojencům Kyjeva. Argumentuje mimo jiné tím, že je lepší porazit ruská vojska na Ukrajině než jim čelit na polských hranicích, které představují i hranice Evropské unie a Severoatlantické aliance. Polsko, které sousedí s nejzápadnějším ruským územím, Kaliningradskou oblastí, a s Běloruskem coby ruským spojencem, se obává, že by se mohlo stát příštím cílem ruské agrese. Na obranu vynakládá okolo čtyř procent hrubého domácího produktu, což je, jak nedávno upozornila agentura AFP, nejvíce z členských zemí NATO.