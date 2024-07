Polská TV postavila mimo službu novináře za kritiku písně na zahájení olympiády

Veřejnoprávní Polská televize (TVP) dočasně postavila mimo službu novináře Przemyslawa Babiarze za to, že při komentování zahajovacího ceremoniálu letních olympijských her v Paříži o písni Imagine od Johna Lennona řekl, že jde o vizi komunismu. Informují o tom polská média. Rozhodnutí TVP kritizoval bývalý premiér Mateusz Morawiecki nebo prezident Andrzej Duda.

"Svět bez nebe, národů, náboženství. To je vize míru pro nás všechny. To je vize komunismu, bohužel," řekl Babiarz ve vysílání. Polská média připomínají, že podobně se o Lennonově písni Imagine vyjádřil i při zahájení zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022. Tehdy řekl, že skladba obsahuje jasné a kontroverzní poselství "s komunistickým, anarchistickým a protináboženským zabarvením".

TVP v sobotu vydala prohlášení, ve kterém připomněla, že vzájemné porozumění, tolerance a smíření jsou nejen základní olympijské hodnoty, ale i základní ideje, kterými se v současnosti řídí Polská televize. "Jejich porušování se nebude tolerovat," uvedlo vedení televize a oznámilo, že Babiarz byl postaven mimo službu a nebude komentovat dění na olympiádě v Paříži.

"Pravdu neumlčíte, pravda se ubrání. Vaše činy si lidé zapamatují a cenzura prohraje," napsal na sociální síti X expremiér Morawiecki, který stál v čele národněkonzervativní vlády, již u moci loni v prosinci vystřídala proevropská koalice vedená Donaldem Tuskem.

Veřejnoprávní média se podle kritiků během působení národních konzervativců ve vedení Polska v letech 2015 až 2023 stala hlásnou troubou vládnoucích politiků. Premiér Tusk krátce po příchodu k moci provedl rozsáhlé změny ve veřejnoprávní televizi i Polském rozhlasu.

Prezident Andrzej Duda, který patří k blízkým spojencům bývalé vlády, portálu Wirtualna Polska řekl, že je toho názoru, že "uměleckou tvorbu lze interpretovat různě a nikdo by to neměl zakazovat". "Vidím, že se u nás objevila jistá novinka, že se nesmí projevovat vlastní názor na věc," uvedl.