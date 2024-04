Polsko je podle Dudy ochotné nechat NATO rozmístit na svém území jaderné zbraně

Polsko by podle prezidenta Andrzeje Dudy bylo ochotné nechat spojence z NATO, aby na jeho území rozmístili jaderné zbraně. Duda to řekl v rozhovoru s deníkem Fakt během cesty do Spojených států a Kanady. Polský premiér Donald Tusk podle serveru TVN 24 reagoval slovy, že by rád znal všechny okolnosti, které hlavu státu přiměly učinit toto prohlášení.

Duda v interview připomněl, že už o této věci mluvil několikrát. "Pokud by se naši spojenci rozhodli, že v rámci programu sdílení jaderných zbraní je rozmístí i na našem území, aby se posílila bezpečnost východního křídla NATO, jsme k tomu připraveni," řekl prezident.

Rusko podle něj stále silněji militarizuje Kaliningradskou oblast, která je vklíněná mezi polským a litevským územím. Moskva také v poslední době přemístila svoje jaderné zbraně do Běloruska, připomněl polský prezident.

Tusk později uvedl, že by na toto téma chtěl s hlavou státu hovořit a pochopit jeho záměry. To může znamenat, že záležitost nebyla konzultována, uvedl web Rzeczpospolita. Tusk řekl, že mu záleží na tom, aby bylo Polsko bezpečné a dobře vyzbrojené. "Ale také bych chtěl, aby případné iniciativy byly velmi dobře připraveny lidmi za to zodpovědnými a abychom byli všichni přesvědčeni, že to chceme," řekl na tiskové konferenci premiér.

Sdílení jaderných zbraní je součástí politiky jaderného odstrašení NATO, která umožňuje členským zemím, které tyto zbraně ve svém arzenálu nemají, podílet se na plánování jejich použití ze strany Severoatlantické aliance. Zbraně zároveň zůstávají pod kontrolou USA. V případě konfliktu by americké atomové bomby mělo nést letectvo zemí, ve kterých jsou rozmístěny, tedy Belgie, Německa, Nizozemska, Itálie a Turecka. Jaderné zbraně mají ze zemí NATO kromě USA také Británie a Francie.

"Armáda bude analyzovat situaci," reagoval na Dudovo vyjádření mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Pokud by Polsko a jeho spojenci tyto plány realizovali, podnikne podle něho Rusko "všechny kroky k zajištění své bezpečnosti".

Polsko o zařazení do programu NATO umožňujícího sdílení jaderných zbraní požádalo loni v létě poté, co Rusko ohlásilo rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku. Tehdejší polský premiér Mateusz Morawiecki řekl, že konečné rozhodnutí v této věci náleží USA a že Poláci jsou připraveni "jednat rychle". Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby dal následně najevo, že Spojené státy nevidí potřebu změn v rozmístění svých jaderných zbraní.