Pomoci s požáry v Řecku vyrazí pozemní tým hasičů a záchranářů z Česka

Česko vyšle do Řecka na pomoc proti rozsáhlým přírodním požárům tým hasičů a záchranářů. V úterý kolem poledne tam vyrazí z Podivína na Břeclavsku 64 příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, sedm členů pražské záchranné služby a čtyři pracovníci technické podpory. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Martin Kavka. České televizi (ČT) řekl, že by Češi měli působit kolem Atén. V tamní oblasti dnes úřady kvůli rozsáhlému ohni nařídily i evakuaci řady osad a obcí.

Čeští hasiči budou podle mluvčího v terénu pomáhat s hašením, očekávají přit om to nejhorší, protože požáry jsou tam intenzivní. Na místo jede pozemní tým a zatím by měl být nasazen deset dnů. "Pak uvidíme, jestli bude nějaké střídání," řekl ČT Kavka.

Doplnil, že podle informací od řecké strany by mělo být na místě dostatek letecké techniky, proto z ČR míří pozemní tým, nikoliv vrtulníky. Hasiči si ale vezou veškeré vybavení pro hašení lesních požárů, včetně zázemí a elektrocentrály.

Řecko podle Kavky požádalo o pomoc v rámci Mechanismu civilní ochrany unie. "Pozemní odřad na místo určení vyrazí během zítřejšího (úterního) poledne. Jeho nasazení krátce po přijetí žádosti schválil ministr vnitra Vít Rakušan, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský i ministr financí Zbyněk Stanjura," uvedl mluvčí.

S požárem u Atén bojuje 670 hasičů, 17 letadel a 15 vrtulníků. V noci se požár rychle šířil kvůli silnému větru a v některých místech začal ohrožovat první domy, uvedli dnes ráno hasiči. Nařízená evakuace se týká i jedné dětské a jedné vojenské nemocnice. Šíření požáru se dosud omezit nepodařilo a plameny se dopoledne přiblížily k pobřežnímu městu Nea Makri. Postup plamenů ukazuje služba FIRMS amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

Likvidovat požáry pomáhali čeští hasiči na začátku srpna také v Severní Makedonii a v červenci v Bulharsku. V Řecku, konkrétně na jeho severovýchodě, pomáhali hasit požár i před rokem.

Na boji s loňským srpnovým požárem, který byl největším, který Evropa zažila od roku 2000, se v Řecku podílelo na 600 zahraničních hasičů. Český tým tehdy tvořilo 148 lidí - 119 hasičů, 14 zdravotnických záchranářů, posádka vrtulníku Black Hawk a servisní technici a mechanici. Pozemní tým byl na místě od 24. srpna s jedním střídáním tři týdny a letecký tým pomáhal v Řecku s hašením devět dnů.

Rakušan (STAN), který následně hasiče a záchranáře za tehdejší pomoc v Řecku ocenil, uvedl, že v zemi shořelo 100.000 hektarů. Což byla podle něj taková plocha, jako kdyby shořela Šumava a Krkonoše dohromady.