Povodně v Pensylvánii si vyžádaly již čtyři životy, tři další osoby se pohřešují

Bleskové povodně na silnici v americkém státě Pensylvánie si vyžádaly nejméně čtyři lidské životy. Další tři lidé, včetně devítiměsíčního nemluvněte a dvouleté holčičky, se pohřešují. V sobotu kolem 17:30 místního času (23:30 SELČ) začalo silně pršet a za 45 minut spadlo 18 centimetrů vody, která smetla několik vozidel. Po přeživších a lidech z aut pátrá stovka lidí, uvedla dnes agentura AP.

"Je mi 44 let a nikdy jsem nic takového neviděl," řekl velitel hasičů v Upper Makefieldu Tim Brewer. "Když přišla voda, bylo to velmi rychlé. Nemyslíme si, že by do ní někdo vjel. Už byli na silnici, když se to stalo," řekl Brewer a dodal, že na vozovce byl asi metr vody.

Ve chvíli, kdy přišla přívalová vlna, bylo na silnici 11 vozidel a tři z nich voda odnesla. Brewer odmítl poskytnout podrobnosti o obětech, ale uvedl, že "jedna rodina byla vážně zasažena".

Do pátrání po pohřešovaných se v sobotu zapojilo 150 lidí, dnes kolem stovky. Podle Brewera jde stále o záchrannou akci, ale je poměrně jasné, že už se spíše pátrá po tělech.

Nepříznivé počasí si dnes vynutilo také přes 600 zrušených letů v oblasti města New York.