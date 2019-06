Pozice Mayové byla extrémně těžká. K brexitu nemusí dojít

Dnešním dnem končí Theresa Mayová jakožto premiérka Spojeného království. Ve Velké Británii se tak od okamžiku, kdy oznámila svoji rezignaci, rozjel boj o její křeslo. Do klání o post šéfa konzervativců se už přihlásilo 11 zájemců a další mohou následovat. Kdo má největší šanci na úspěch? A existuje možnost, že k brexitu vůbec nedojde? Nejen na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ analytik výzkumného centra AMO Kryštof Kruliš.

Jakých největších politických chyb se za své vlády Mayová dopustila?

Je důležité zdůraznit, že její pozice byla extrémně těžká. Zdálo se, že politika "mayismu", tedy středopravý konzervativní mix, se kterým chtěla oslovit část britské společnosti s pocitem odstavení na vedlejší kolej procesem globalizace, byl na politickém vrcholu v roce 2017. Premiérka potřebovala posílit konzervativce v dolní komoře, aby se nemusela ohlížet na hlas každé menšinové frakce ve vlastní straně. Vyhlásila předčasné volby, ale její záměr nevyšel a konzervativci naopak přišli o většinu v dolní komoře.

Vládní většina se severoirskými unionisty byla velmi těsná a závisela na hlasech každého jednoho poslance za konzervativce. Premiérka pak musela o to víc ve své vlastní vládě udržovat vyrovnaný stav mezi těmi, kteří před referendem usilovali o setrvání v EU, a těmi, kteří aktivně podporovali odchod. Ve vlastní vládě tak měla svázané ruce a vyvažovala dva protichůdné názorové tábory. Snažila se využít všechny strategické a taktické varianty a promarnila více času, něž bylo nezbytné. Z hlediska historie by právě tohle mohlo být považováno za největší chybu jejího premiérství. Hlavně se jí tedy nepodařilo schválit dohodu, kterou vyjednala s EU.

Jaký dopad na brexit bude mít její rezignace? Urychlí to celý proces, nebo naopak zpomalí?

Závisí to především na tom, kdo bude zvolený, s jakou strategií přijde a jak zareaguje Evropská unie. Nový premiér se pokusí prosadit ústupky v dohodě s Evropskou unií, zejména ve vztahu k tzv. irské pojistce. Evropská sedmadvacítka to odmítne a britskou reakcí bude příprava na odchod bez dohody. Bude záviset na osobnosti nového premiéra, kam až bude ochoten zajít. Dolní komora britského parlamentu ve stávajícím složení se postaví proti a na řadu přijde přetahování mezi vládou a parlamentem na hraně či možná i za hranou britského ústavního systému. Shodou okolností by pak mohlo dojít i k odchodu bez dohody v říjnu 2019. Zejména pokud by se v Británii situace vyhrotila na poslední chvíli a evropská sedmadvacítka by už nestihla ustoupit ve věci irské pojistky. Pro všechny je stále racionální se dohodnout. Vyhrocení by tak mohlo zůstat pouze v rétorické rovině a nový premiér by nakonec musel přistoupit stejně k předčasným volbám či druhému referendu, aby patovou situaci překonal.

V čem je pojistka pro Irsko výhodná?

Z hlediska garancí pro režim na severní hranici zohledňuje právě to, aby nebyly zavedeny hraniční kontroly. Vládní většina ve Velké Británii s tím má však problém, a to stávající vládě brání v potvrzení dohody parlamentem. Irsko by bylo ve velmi svízelné situaci, kdyby Velká Británie odešla bez dohody. Jedná se také o tom, zda pojistku neohraničit nějakým časovým obdobím. Nebo dát možnost Velké Británii pojistku za určitých podmínek do budoucna vypovědět. Irové nemohou akceptovat další ústupky ve vztahu k režimu na severní hranici z hlediska významu symboliky hranice pro mírový proces a stability své vlastní politické scény. Právě oni budou ale zároveň nejvíce postiženou zemí v případě odchodu Británie bez dohody.

Kdo se podle vás stane novým premiérem Velké Británie?

V zásadě má v rámci konzervativní strany největší podporu Boris Johnson. Volba je ale dvoufázová. V první fázi hlasují poslanci za konzervativce a vybírají dva nejsilnější kandidáty. O těch pak hlasuje konzervativní strana. Mezi poslanci je skupina, která Johnsona za premiéra rozhodně nechce. Slibuje, že variantu tvrdého brexitu prosadí ve chvíli, kdy evropská sedmadvacítka neustoupí tak, aby to bylo pro Británii přijatelné. Podobný postoj má druhý v pořadí popularity Dominic Raab, bývalý ministr pro brexit, který se podle svých slov nemohl ztotožnit s obsahem stávající dohody, kterou podepsala Mayová.

Lze si jen těžko představit, že by se proevropským poslancům v konzervativní straně podařilo eliminovat z finální volby oba. Černý kůň volby může být Michael Gove. Ač zastánce brexitu, zůstal loajální premiérce Mayové. Mohl by být nakonec přijatelný pro oba tábory uvnitř konzervativců. Proti Johnsonovi by ale ve finální fázi hlasování v rámci strany asi měl menší šance. Boris Johnson přece jen dvakrát zvítězil ve volbách starosty Londýna a konzervativci v něm mohou vidět osobnost, která by mohla zvrátit nevalné výsledky konzervativců v posledních několika volbách.

Johnson tvrdí, že divoký brexit je lepší variantou než současná dohoda s Unií dojednaná Mayovou. Je to pravda?

Ve skutečnosti to není tak, že by už nechtěl s Evropskou unií jednat a bude chtít pouze vystoupit bez dohody. Mnohokrát v rozhovorech zdůrazňoval, že logika dohodnout se platí a je preferovaná. Klade však důraz na to, že pokud EU neustoupí, tak Velká Británie odejde bez dohody. Touhle rétorikou chce dodat váhu svému požadavku o přijetí ústupků, které jsou v současnosti ze strany Evropské unie odmítány.

Existuje podle vás možnost, že se celý proces brexitu zvrátí? Nebo to lze považovat za hotovou věc?

Z právního hlediska je možné žádost o vystoupení vzít zpět. Za současné situace to ale není na pořadu dne. Může se ale také stát, že vláda Borise Johnsona, pokud budeme předpokládat, že se stane premiérem, nebude mít dostatečnou podporu v dolní komoře, a nakonec bude nucen k vyhlášení předčasných voleb a případně dát na stůl i otázku druhého referenda.