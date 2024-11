Před 80 lety byl popraven sovětský agent Richard Sorge

Sovětský agent působící v Německu a Japonsku Richard Sorge, který byl popraven před 80 lety, 7. listopadu 1944, je považován za jednoho z vůbec nejschopnějších špionů moderní doby. Podařilo se mu vybudovat efektivní síť, která do SSSR předávala informace značné hodnoty. Ta nejcennější o tom, že Japonsko se nechystá napadnout SSSR, způsobila obrat ve válce.

Sorge byl nakonec v roce 1941 odhalen a po neúspěšné žádosti o výměnu za japonské vyzvědače oběšen v tokijské věznici Sugamo.

Ještě před válkou si získal důvěru nacistů, vstoupil naoko do NSDAP, zaplatil stranické příspěvky a nechal se jako novinář poslat do Japonska. Tam se koncem roku 1940 dozvěděl, že Němci chystají přepadení SSSR. Sovětský vůdce Josif Stalin ale zprávám nevěřil až do napadení země. Když Sorge odeslal zprávu o tom, že Japonci Sověty nenapadnou, Stalin už uvěřil a riskoval stažení svých záloh čekajících na japonský útok. Čerstvé posily u Moskvy pak uštědřily Němcům první zdrcující porážku. Ve válce nastal důležitý zvrat.

Sorge byl synem německého otce a ruské matky. Narodil se 4. října 1895 nedaleko Baku, kde jeho otec pracoval na vrtech v naftových polích. Po návratu do Německa vstoupil do komunistické strany, v roce 1919 získal doktorát politických věd. Přednášel na univerzitách a působil jako žurnalista. Koncem roku 1924 odešel do Moskvy, aby tam pracoval v německé sekci Kominterny. Následně vstoupil do služeb sovětské vojenské zpravodajské služby Rudé armády (GRU). Sorge jako špion byl prý lvem salónů, milovníkem žen a alkoholu.