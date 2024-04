Před dvaceti lety byli v Iráku uneseni čeští novináři Kubal, Klíma a Pohanka

Před dvaceti lety, 11. dubna 2004, byli v Iráku cestou do jordánského Ammánu uneseni tři čeští novináři - Michal Kubal a Petr Klíma z České televize a Vít Pohanka z Českého rozhlasu. Po pěti dnech byli po vyjednávání s únosci propuštěni na svobodu. Zařadili se tak do seznamu novinářů, unesených v Iráku za druhé války v Zálivu, jejichž únosy skončily většinou propuštěním.

V neděli 11. dubna 2004 ráno se zpravodaj České televize Michal Kubal s kameramanem Petrem Klímou odhlásili z bagdádského hotelu Palestina, byl s nimi i redaktor Českého rozhlasu Vít Pohanka. Společně vyrazili taxíkem na cestu do Jordánska. V té době se Kubal naposledy ozval redakci a své přítelkyni. Podle taxikáře zastavili automobil s novináři ve městě Garma západně od Fallúdži neznámí ozbrojenci a žurnalisté zůstali v jejich moci.

Po zveřejnění informací o zmizení novinářů kontaktovali čeští diplomaté irácké úřady a politiky s prosbou o pomoc. Velvyslanectví usilovalo o schůzku s Iráčany dlouho, ale podařilo se to až 16. dubna. Hodinu po jednání, které natáčela televize Al-Arabíja, byli novináři vysazeni na předměstí Bagdádu a dopraveni na české velvyslanectví v Bagdádu. Náměstek ministra zahraničí Petr Kolář na brífingu v Praze řekl, že při vyjednávání velvyslance Martina Klepetka se sunnitskými duchovními pomohla přímluva českých muslimů a připomínka toho, že Češi provozovali v Iráku nemocnici. Únosci patřili k více skupinám "jakéhosi hnutí odporu proti okupaci" a k zadrženým se chovali slušně.

Do vlasti se vrátili 18. dubna. Uvedli, že byli celou dobu únosu pohromadě, měli dostatek jídla i pití. Podle vyjádření Víta Pohanky bylo nejhorší to, že jim únosci každý den opakovali, že je možná už další den propustí. V pátek je únosci odvezli na okraj Bagdádu a zajistili jim taxík na české velvyslanectví. Později vyšlo najevo, že po českých novinářích v Iráku pátrali i agenti české rozvědky. Pokud by je únosci drželi v zajetí ještě další týden, byla Česká republika připravena za ně zaplatit podle informací MF Dnes zhruba desetimilionové výkupné.

Ne všechny únosy českých občanů končí takto rychle. V Libanonu bylo v červenci 2015 na východě země uneseno pět českých občanů, jednalo se o dva novináře jindřichohradecké televize, advokáta, tlumočníka a muže, který má zkušenosti jako armádní zpravodajec. Podle některých médií únos souvisel se snahou Libanonců o výměnu jejich krajanů, údajných spolupracovníků teroristů, zadržených v Praze. Muži údajně jeli do Libanonu získat informace o Pavlu Hrůzovi, českému občanovi, který byl v březnu 2015 unesen teroristy v Libyi. Po téměř půl roce v zajetí se 4. února 2016 všichni v pořádku vrátili do ČR.