Představitelé Hamásu a Izraele se navzájem viní z neúspěšných jednání

Představitelé teroristické organizace Hamás a Izraele si i dnes navzájem předhazovali vinu za zatím neúspěšná jednání o příměří a propuštění rukojmích. Izrael a Spojené státy tvrdí, že za situaci může Hamás, jehož vysoký představitel Chalíl Hajjá to odmítl, píše agentura AP.

Izrael a USA se však liší v hodnocení jednání. Zatímco americký velvyslanec v Jeruzalémě Jack Law dnes řekl, že jednání pokročila, izraelský premiér Benjamin Netanjahu se domnívá, že dohoda není na obzoru. Dnes za uzavření dohody demonstrovalo v Tel Avivu několik tisíc lidí.

Představitel Hamásu Hajjá řekl, že jeho organizace trvá na odchodu Izraele z celého území Pásma Gazy. Hamás podle jeho dnešního prohlášení "neumožní žádnou dohodu, která by dodala legitimitu izraelské přítomnosti v jakékoli části Pásma Gazy". Hajjá se domnívá, že Netanjahu úmyslně podkopává snahy o dosažení dohody a vyzval USA a další státy, aby zvýšily tlak na Izrael, píše agentura AP.

Izraelský premiér Netanjahu ve středu řekl, že Izrael se odmítá zcela stáhnout během první fáze příměří z příhraniční oblasti mezi Pásmem Gazy a Egyptem. V dnešním vysílání stanice Fox News znovu kritizoval Hamás za to, že odmítá dělat ústupky. Podle Netanjahua jsou nepřesné informace, že se vyjednavači blíží k dohodě. "Bohužel neuzavíráme žádnou dohodu," uvedl izraelský premiér.

Americký velvyslanec v Izraeli Law dnes při vstoupení na veřejnosti uvedl, že jednání zaznamenala pokrok, uvedl server The Times of Israel. "Jednání se dostala k nejsložitějším otázkám, z nichž některé nejsou objektem většinové veřejné diskuze," uvedl diplomat. Naznačil tím, že jedinou spornou otázkou není jen izraelská přítomnost na hranici mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Podle něj se jednání vedou pouze o první fázi příměří, která by měla trvat 42 dnů.

Tisíce lidí dnes znovu demonstrovaly v Tel Avivu a žádaly rychlé uzavření dohody vedoucí k propuštění rukojmích. Demonstranti se shromáždili před sídlem izraelské armády, kam přinesli 27 maket rakví, které připomínaly stejný počet v zajetí zabitých rukojmí. "Jsme všichni rukojmí této krvavé vlády," skandovali demonstranti podle serveru The Times of Israel. Protesty proti vládě a za uzavření dohody zesílily poté, co o víkendu izraelští vojáci nalezli těla šesti unesených lidí. Jejich věznitelé z Hamásu je zřejmě pozabíjeli jen krátce příchodem izraelských sil.

Nepřímá jednání mezi Izraelem a Hamásem zprostředkovávají USA, Katar a Egypt. Po týdenním příměří z konce listopadu se už žádné další úplné přerušení bojů v Pásmu Gazy nepodařilo dojednat.