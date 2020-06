Premiér Kosova zrušil jednání se Srbskem kvůli politické situaci

Kosovský premiér Avdullah Hoti zrušil kvůli domácí politické situaci cestu do Spojených států, kde měl v sobotu vést konzultace se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Cestu do Washingtonu odřekl ve středu i prezident Hashim Thaçi poté, co byl zvláštním tribunálem v Haagu obviněn z válečných zločinů. Schůzka budila nelibost diplomacie Evropské unie.

Americký vyslanec pro kosovsko-srbský dialog Richard Grenell ve středu uvedl, že se schůzka uskuteční navzdory Thaçiho absenci, a to za účasti právě Hotiho. Jednání s Vučičem a premiérkou Anou Brnabičovou se mělo věnovat obnovení rozhovorů o normalizaci vztahů a především pak ekonomickým otázkám.

"Kvůli novému vývoji v Prištině v důsledku obvinění prokurátora jsem se vrátil do země, aby situaci řešil. Informoval jsem vyslance Grenella, že se setkání 27. června v Bílém domě nezúčastním," napsal ve čtvrtek Hoti na twitteru.

Prokurátor zvláštního tribunálu v Haagu ve středu oznámil, že Thaçi je coby bývalý velitel Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) mezi deseti osobami obžalovanými z válečných zločinů a ze zločinů proti lidskosti, včetně téměř stovky vražd spáchaných na Srbech, Romech i kosovských Albáncích z řad politické opozice. UÇK vedla koncem 90. let ozbrojený boj za odtržení tehdejší jihosrbské autonomní oblasti Kosovo.

Kosovo, které nyní z 90 procent obývá albánské obyvatelstvo, v roce 2008 vyhlásilo jednostranně nezávislost na Srbsku. Bělehrad tento krok neuznal a bojuje proti němu diplomatickými prostředky. Od roku 2011 vedou obě balkánské země za zprostředkování EU rozhovory o normalizaci vztahů, v posledních dvou letech však uvízly ve slepé uličce.

Mimo unijní diplomacii

Plánovaná schůzka ve Washingtonu byla iniciativou zprostředkovatele Grenella, který je zároveň blízkým spolupracovníkem prezidenta Donalda Trumpa. Podle DPA budila od počátku kontroverze, neboť její organizátoři zcela obešli unijní diplomacii, která o odblokování dialogu dlouhodobě usiluje.

Zvláštní unijní zmocněnec pro tuto problematiku Miroslav Lajčák minulý týden navštívil Prištinu a začátkem tohoto týdne i Bělehrad s cílem znovu zahájit rozhovory. Podle informací médií by se schůzka mezi kosovskými a srbskými představiteli mohla uskutečnit 17. července.