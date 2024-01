Přes jižní hranici s Mexikem se pokusil do Spojených států vloni dostat neobvykle vysoký počet občanů čínské národnosti

Přes jižní hranici s Mexikem se pokusil do Spojených států vloni dostat neobvykle vysoký počet Číňanů. Uvádí to dnes server stanice CNN s odkazem na předběžné údaje amerických úřadů. V roce 2023 byl počet migrantů z Číny, kteří se snažili vstoupit do USA z Mexika zhruba dvacetkrát vyšší než dlouhodobý průměr. Podle odborníků za zvýšený počet migrantů mohou ekonomické potíže po pandemii nemoci covid-19 i represivní politika čínské vlády.

Podle amerických údajů od ledna do konce listopadu loňského roku úřady zachytily 31.000 lidí z Číny, kteří se snažili překročit z Mexika hranice do USA. To bylo výrazně více než v předchozích letech, kdy za celý rok americké úřady zaznamenaly zhruba 1500 Číňanů, kteří se nelegálně pokusili vstoupit do USA z jihu. Číňané tak v loňském roce patřili mezi skupiny migrantů na hranici s Mexikem, jejichž počet rostl nejrychleji.

Podobný trend zaznamenávají i některé latinskoamerické země, ze kterých se pak migranti z Číny vydávají na cestu do Spojených států. Do Ekvádoru, kam Číňané mohou vycestovat i bez víza, jich od ledna do listopadu přijelo přes 45.000, což bylo ve srovnání s předchozím rokem více než dvojnásobek. V jihoamerických státech dokonce vznikají sítě a podnikatelské aktivity, které se zaměřují především na poskytování služeb Číňanům, kteří se chtějí dostat do USA. Ti totiž často neumí dobře anglicky ani španělsky.

"Je do oči bijící, že se tolik lidí (z Číny) vydává na nebezpečnou cestu do Latinské Ameriky a pak do USA, když je jejich země politicky velmi stabilní," uvedl specialista na Čínu z Kalifornské univerzity Victor Shih. Podle něj to může být signál, že část čínské populace je v ekonomicky potížích. V pomalém ekonomickém oživení po pandemii covidu-19, které nejvíce dopadá na dělníky z velkých měst i lidi žijící na venkově, vidí odborníci jeden z důvodů rostoucí čínské migrace.

Počet lidí, kteří se snažili vstoupit do USA z Mexika, v loňském roce rostl. Často se jednalo o obyvatele chudých států v Jižní a Střední Americe a v Karibiku.

Za další příčinu nárůstu považuje CNN tlak čínské vlády na kontrolu a dohled nad obyvateli a na další omezování osobních svobod. "Jsme křesťané," řekl stanici o své skupině migrantů jeden migrant z Číny. Spojené státy jsou dlouhodobě zemí, kde Číňané nejčastěji žádají o azyl. Od roku 2013, kdy se k moci dostal současný prezident Si Ťin-pching se počet čínských žadatelů o azyl v USA znásobil. V roce 2013 jich bylo 12.400, v roce 2022 už 88.600. Podle provizorních dat za loňský rok pak počet dále stoupl na 95.200 žadatelů.