Prezident Petr Pavel na závěr návštěvy Rwandy uctí oběti etnického krveprolití, plánuje schůzky s politiky

Účastí na ceremoniálu připomínajícím 30. výročí začátku rwandské genocidy zakončí český prezident Petr Pavel návštěvu Rwandy. Pavel bude mezi řadou zahraničních politiků, kteří uctí oběti etnického krveprolití, při němž zemřelo okolo 800.000 lidí.

Rwandská genocida bývá označována za nejhorší historicky doložený masakr co do počtu mrtvých v čase, podle údajů vlády umíralo až 10.000 lidí denně. Česko se tehdy snažilo v Radě bezpečnosti OSN prosadit aktivnější postoj mezinárodního společenství. To však nezasáhlo a jeho představitelé, stejně jako někteří západní politici, později přiznali selhání.

Pavel dnes nejprve položí věnec u památníku genocidy a pak se přesune na vzpomínkovou akci v aréně v Kigali. Na dopolední ceremoniál naváže odpolední pietní pochod a večerní vigilie.

Mezi dalšími hosty by podle předběžných plánů měl být izraelský prezident Jicchak Herzog nebo bývalý americký prezident Bill Clinton, který zemi vedl v době rwandské genocidy. Přítomen bude také francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné, který se stejně jako Pavel vydal na svou první africkou cestu po jmenování do funkce. Pavel má během dne v plánu schůzky s některými přítomnými politiky. Večer se pak vydá zpět do Česka.