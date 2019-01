Při dvoudenních bojích v Sýrii zahynuly desítky lidí

Při dvoudenních bojích v povstaleckých oblastech na severu Sýrie zahynuly desítky lidí. Radikálové napojení na síť al-Káida, kteří v oblasti operují, totiž vystupňovali ofenzivu proti rebelům podporovaným Tureckem. S odvoláním na místní aktivisty a exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR) to uvedla agentura AP. K nové vlně bojů dochází poté, co americký prezident Donald Trump loni v prosinci překvapivě oznámil, že USA stáhnou 2000 vojáků, kteří v Sýrii působí.

Nová ofenziva bojovníků napojených na Al-Káidu má za cíl odříznout povstalce v pohraniční oblasti Afrín od těch, kteří se nacházejí v severozápadní provincii Idlib. Podle Ramího Abdara Rahmána z organizace SOHR se radikálové svými kroky snaží říct: "Stále jsme tady a nikdo nás nebude ignorovat." Z vyhrocení bojů, které jsou nejhorší za tři měsíce, se vzájemně obviňují obě strany.

Za dva dny bojů v provinciích Halab a Idlib zahynulo podle SOHR 31 lidí, včetně pěti civilistů. O život přišlo i 14 bojovníků napojených na Al-Káidu.

Stažení amerických sil ze Sýrie oznámil prezident Trump 19. prosince s odůvodněním, že organizace Islámský stát (IS) je tam už poražena. Trumpovo rozhodnutí šokovalo některé americké zákonodárce i spojence. Mnozí ho označili za zradu syrských Kurdů. Francie v reakci uvedla, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že samozvaný Islámský stát byl sice oslaben, ale že je v Sýrii stále přítomen.

Francouzský prezident Emmanuel Macron zopakoval, že boj proti terorismu v Sýrii a na Blízkém východě musí pokračovat. Macron to uvedl v telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jak oznámil Elysejský palác ve svém prohlášení, podle Macrona je důležité zejména "vyhnout se nové destabilizaci" v regionu.

