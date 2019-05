Při explozi u vojenské školy v Kábulu zahynulo šest lidí

Nejméně šest mrtvých a šest zraněných si vyžádal čtvrteční útok sebevražedného atentátníka poblíž vchodu do objektu vojenské akademie v afghánské metropoli Kábulu.

Podle afghánských úřadů sebevražedný útočník na místě vyhodil do povětří automobil napěchovaný výbušninami poté, co mu ostraha zabránila vjet do komplexu vojenské akademie, která je jednou z nejvýznamnějších vojenských škol v zemi.

Výbuch nastal ve chvíli, kdy z objektu vycházela řada studentů. K atentátu se zatím nikdo nepřihlásil. Na bezpečnostní cíle opakovaně v Afghánistánu útočí islamistické hnutí Tálibán a také teroristická skupina Islámský stát (IS).