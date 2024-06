Při záchraně lidí ze zatopených oblastí v Bavorsku přišel o život hasič

Dobrovolný hasič přišel v noci na dnešek o život při zásahu na pomoc lidem ze zatopených míst v Bavorsku. Záplavy na jihu Německa i dnes působí komplikace v železniční, silniční i říční dopravě. Na některých místech během jednoho dne spadlo takové množství srážek, kolik běžně naprší během celého měsíce, informuje agentura DPA.

Na 3000 lidí muselo být v Bavorsku evakuováno ze svých domovů, uvedla dnes mluvčí německého ministerstva vnitra. Po několika dnech nepřetržitého deště se v mnoha oblastech, zejména v Bavorsku a Bádensku-Württembersku na jihu Německa, řeky a potoky vylily z břehů. Na záchranných a evakuačních pracích se podílí na 40.000 záchranářů a pomocníků.

Policie uvedla, že 42letý dobrovolný hasič, který přišel o život, se snažil spolu s dalšími třemi záchranáři v městečku Pfaffenhofen pomoct lidem, kteří kvůli povodni uvázli v bungalovu. Jejich člun se ale převrátil. Zbylí tři hasiči se zachránili, jeden byl dnes nad ránem nalezen mrtvý. Další hasič, jehož člun se rovněž převrhl, se od neděle pohřešuje. V Allershausenu v hornobavorském okrese Freising se při práci na elektrickém vedení těžce zranil 27letý pracovník energetické společnosti, podle DPA je v ohrožení života.

V okresu Kelheim v Dolním Bavorsku byl vyhlášen nouzový stav, úroveň hladiny Dunaje zde dosáhla čtvrtého ze čtyř stupňů a má nadále stoupat. "Současná situace v kombinaci s další předpovědí zůstává napjatá," uvedly místní úřady.

V hornobavorském Schrobenhausenu se podle Bavorského rozhlasu pohřešuje žena, která byla ve sklepě svého domu. Kvůli velké vodě se k ní nemohou záchranáři dostat.

V oblasti městečka Baar-Ebenhausen se protrhly hráze dvou nádrží na řece Paar, která z jihu teče do Dunaje. Úřady vyzvaly lidi, aby okamžitě opustili přízemí svých domů a vyšli do vyšších pater.

Ve městě Schwäbisch Gmünd ležícím asi 50 kilometrů východně od Stuttgartu v sobotu večer vykolejil rychlík ICE s 185 lidmi kvůli sesuvu půdy. Nikomu z cestujících se nic nestalo a v noci na dnešek byli z vlaku evakuováni. Trať už je od dnešního odpoledne znovu v jednom směru průjezdná, uvedla mluvčí německých drah.

Lidé na jihu Německa musejí počítat s rušením spojů na železnici a zpožděními. Týká se to například trati z Mnichova přes Norimberk do Berlína nebo z Mnichova do švýcarského Curychu.

Policie v oblasti Freisingu zřejmě v obou směrech uzavře dálnici A9 mezi Mnichovem a Norimberkem. Nyní je zaplavený směr na jih a je jen otázkou času, než voda zatopí i směr na Norimberk, informoval Bavorský rozhlas.

Úřady v Bádensku-Württembersku kvůli vysoké hladině vody zastavily lodní dopravu na horním toku Rýna. Nedaleko Karlsruhe hladina řeky přesáhla kritickou úroveň 7,5 metru, píše DPA.

Nejvyšší stupeň varování před povodní platí dnes na mnoha místech v Bavorsku. Týká se to zejména jižních přítoků Dunaje. Velká voda postupuje po této řece a přesouvá se ze Švábska do Horní Falce a Dolního Bavorska.

Pro jižní části Německa meteorologové předpovídají trvalý déšť i na dnešek, jeho intenzita už ale poněkud polevila. I tak by ale lidé měli počítat s tím, že přechodně se může situace znovu zhoršit. Počasí se začne zlepšovat od úterka.

Mnoho bavorských okresů od pátečního večera vyhlásilo stav katastrofy, aby úřady mohly dobře koordinovat záchranné akce. Na řadě míst se řeky dostaly na úroveň stoleté vody. V Kissleggu na východě Bádenska-Württemberska napršelo za pátek 130 litrů vody na metr čtvereční, běžně tam je měsíční úhrn srážek 118 litrů na metr čtvereční.