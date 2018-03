Příběh tabáku: od Kolumbova tlumočníka do Evropy před zraky inkvizice

Luis de Torres, který byl najat jako tlumočník na objevnou plavbu Kryštofa Kolumba, byl pravděpodobně první Evropan, který kouřil tabák. Byl to Žid a Torresova "přínosu" k lidským neřestem si všiml izraelský list Haarec.

S obšírným úvodem popisujícím situaci Židů ve Španělsku v 15. stoletím článek dospívá ke Kolumbově výpravě a roli Torrese v ní. Tento znalec hebrejštiny, aramejštiny, arabštiny, francouzštiny, španělštiny a portugalštiny byl do výpravy najat s tím, že se jede objevovat Dálný východ a že de Torres pomůže Kolumbovi zprostředkovat kontakt s židovskými obchodníky v Asii.

Právě v roce Kolumbova objevu, roku 1492, podepsali španělský král Ferdinand a královna Isabela dva klíčové dokumenty. Prvním byl edikt požadující odchod těch Židů, kteří nepřijmou křesťanskou víru. Dokument byl podepsán 31. března, ale zveřejněn až koncem dubna a ultimátum pro odchod bylo stanoveno na 31. červenec, takže Židům zbyly na rozhodnutí tři měsíce. Většině z asi 200 tisíc Židů žijících tehdy ve Španělsku se podařilo odjet do 2. srpna.

Historik Charles Alperin popsal poslední dny vyhoštění takto: Cesty, přístavy a hranice byly plné lidí - starých i mladých, nemocných i chromých, dětí nejrůznějšího věku. Většina z nich šla pěšky, jen šťastnější se vezli na vozech, koních nebo mulách. Do poslední chvíle se křesťanští kněží snažili Židy přimět k přijetí křtu. Když se Židé ocitli u pobřeží, modlili se za zázrak, který přivodí změnu ediktu. Hodiny hleděli do vln, ale zázrak se nestal. Jakmile nastoupili na lodě, stali se obětí vrahů, zlodějů a pirátů. Mnoho zemí je odmítlo přijmout.

Druhý klíčový dokument král a královna podepsali 17. dubna. Bylo to svolení s cestou, která měla objevit západní trasu do Asie a jejíž vedení bylo svěřeno Kolumbovi. Na loď nastoupil v Palos de la Frontera v jižním Španělsku 3. srpna, tedy den po odchodu posledních Židů.

Časové blízkosti obou událostí si povšimlo mnoho historiků, většinou židovských. Mnozí vyvozovali, že Kolumbus byl židovského původu a že chtěl cestou na západ najít nové sídlo pro své soukmenovce, vyhoštěné Židy.

