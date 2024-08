Příbuzní rukojmích a opozice viní izraelskou vládu ze zdržování dohody o příměří

Někteří příbuzní rukojmích i izraelští opoziční politici dnes opět kritizovali izraelskou vládu, že podle nich nedělá dost pro propuštění lidí unesených před víc než deseti měsíci palestinským teroristickým hnutím Hamás. Informovaly o tom deník Haarec a server The Times of Israel poté, co izraelská armáda při noční operaci v jižní části Pásmu Gazy nalezla šest mrtvých rukojmích.

"Všichni šéfové bezpečnostních služeb mi už před třemi měsíci řekli, že dozrály podmínky pro návrat rukojmích," řekl dnes podle deníku Haarec izraelský poslanec Gadi Eisenkot, který byl do začátku června jako ministr bez portfej členem válečného kabinetu, ale jen s poradním hlasem.

Eisenkot, který je dlouhodobým kritikem koaliční vlády Benjamina Netanjahua, také uvedl, že nalezení šesti mrtvých rukojmích je další připomínkou toho, že dochází čas dalším Izraelcům drženým ještě v zajetí. Mělo by jich být 109, ale panují obavy, že několik desítek z nich zřejmě už také nežije. Podle Eisenkota je šéf Hamásu Jahjá Sinvár "hlavní gauner", ale "zodpovědnost za přivedení rukojmích zpět domů leží na izraelském vedení".

Eisenkot, který byl v letech 2015 až 2019 náčelníkem generálního štábu izraelské armády a jehož syn v prosinci v bojích v Gaze padl, už v květnu vyzval k dočasnému zastavení izraelské ofenzivy v Rafáhu na jihu Pásma Gazy, aby se vyjednalo propuštění rukojmích.

Netanjahu čelí od mnohých dlouhodobě kritice, že před záchranou rukojmích upřednostňuje cíl zničit Hamás. To už několikrát označil za nereálné i Eisenkot, který v květnu odhadl, že boje s Hamásem potrvají "mnoho let".

K okamžitě dohodě o příměří v Gaze a o propuštění rukojmích dnes znovu vyzval také opoziční lídr Jair Lapid. "Dny plynou a my ztrácíme další rukojmí. Musíme uzavřít dohodu. Musíme. A to teď," napsal na sociální síti X Lapid, který zároveň kondoloval příbuzným šesti rukojmích.

Syn jednoho z nyní nalezených mrtvých rukojmích Mati Dancyg dnes kritizoval Netanjahuovu vládu, kterou obvinil, že "opustila rukojmí, aby přežila". Někteří totiž viní Netanjahua, že zdržuje dohodu o příměří, aby nepřišel o podporu svých krajně pravicových vládních partnerů. Jeden z nich, ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, dnes zopakoval, že návrat rukojmích je možný jen prostřednictvím "intenzivního vojenského tlaku a zastavení dodávek paliva a humanitární pomoci teroristům a jejich podporovatelům".

Dancyg dnes stanici Kan řekl, že přeživší rukojmí propuštění během dosud jediného příměří v této válce loni koncem listopadu mu sdělili, že jeho pětasedmdesátiletý otec Alex Dancyg byl ve špatném zdravotním stavu už v prvních měsících zajetí. "On i všichni rukojmí už mohli být zpátky. Ale Netanjahu se rozhodl je obětovat," uvedl Mati Dancyg. Ten už minulý měsíc, kdy ho armáda informovala o smrti jeho otce v zajetí, podle serveru The Times of Israel prohlásil, že Netanjahu "se rozhodl raději zachránit svou prohnilou vládu než životy izraelských občanů, za jejichž únos sám nese odpovědnost".

Také Ejnav Zangaukerová, jejíž čtyřiadvacetiletý syn je mezi rukojmími, které Hamás drží od 7. října v Pásmu Gazy, opět kritizovala Netanjahuovu vládu. Zangaukerová podle deníku Haarec uvedla, že jí šéf Mossadu David Barnea řekl, že dohoda o příměří a propuštění rukojmích je nemožná "za současné politické konstelace". Haarec ale dnes také později informoval, že Mossad toto tvrzení Zangaukerové popřel.

Barnea je jedním z činitelů, kteří se účastní rozhovorů o příměří v Gaze zprostředkovávaných už od loňska Spojenými státy, Katarem a Egyptem. Do Káhiry dnes znovu přiletěl americký ministr zahraničí Antony Blinken, který o dohodě o příměří jednal v pondělí v Izraeli s Netanjahuem a dalšími vládními představiteli.