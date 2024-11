Příštích 20 let může být složitějších než těch předchozích, řekl Putin

Příští dvacetiletí může být pro lidstvo složitější než poslední dvě desítky let, řekl dnes podle agentury TASS ruský prezident Vladimir Putin v diskusním klubu Valdaj. Šéf Kremlu kromě toho opět kritizoval Západ a Severoatlantickou alianci nazval anachronismem. Jako vzorový příklad moderního uskupení poté označil společenství rozvíjejících se ekonomik BRICS, kterému Rusko letos předsedá.

"Pokud se podíváme na 20 let zpět a zhodnotíme rozsah změn a tyto změny promítneme do nadcházejících let, lze předpokládat, že příštích dvacet let bude neméně, ne-li více složitých," pronesl dvaasedmdesátiletý Putin. "Experti mluví o hrozbách nových regionálních konfliktů, globálních epidemiích, složitých a nejednoznačných etických aspektech interakce člověka a umělé inteligence, o tom, jak se vzájemně kombinují tradice a pokrok," dodal.

Putin znovu kritizoval západní státy a opět je vinil z války na Ukrajině. Tu ovšem na jeho příkaz rozpoutalo Rusko před zhruba dvěma a půl rokem. Podle Putina nemá smysl snažit se vytvářet na Rusko tlak, ale Moskva je prý připravena jednat.

Spojené státy dnes vinil ze snahy uštědřit Rusku strategickou porážku na Ukrajině a mluvil o tom, že se odehrává boj o utváření nového světového řádu po dominanci Západu, poznamenala agentura Reuters.

"Dostali jsme se k nebezpečnému předělu. Výzvy ze Západu uštědřit strategickou porážku Rusku, zemi s největším arzenálem jaderných zbraní, demonstrují extrémní avanturismus západních politiků, alespoň některých z nich," uvedl Putin, který ve svém projevu také označil NATO za anachronismus. "Ve světě dnes zůstal jen jeden blok svázaný povinnostmi, rigidními ideologickými dogmaty a klišé. Je to Severoatlantická aliance," prohlásil Putin.

Jako prototyp moderního uskupení označil BRICS a tvrdil, že i některé členské země NATO chtějí s tímto hospodářským uskupením spolupracovat. "Bývalá struktura světa nenávratně mizí, můžeme říci, že už pominula, a rozvíjí se vážný, nesmiřitelný boj o vytvoření nové," tvrdil šéf Kremlu.