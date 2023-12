Příznivci Vladimíra Putina žádají, aby do nadcházejících voleb kandidoval jako nezávislý

Skupina příznivců současného ruského prezidenta navrhla, aby Vladimir Putin kandidoval v prezidentských volbách, které se uskuteční příští rok, jako nezávislý kandidát. Píší to agentury Reuters a AP. To by znamenalo, že by Putin nebyl kandidátem vládní strany jednotné Rusko, která se však již nabídla, že mu s kampaní pomůže. Kvůli silné represi politických oponentů a masivním dohledem nad politickým systémem v Rusku má Putin znovuzvolení téměř jisté.

Skupina zhruba 700 politiků a známých činitelů z kultury a sportu se na dnešní schůzi v Moskvě usnesla, že navrhne Putina jako nezávislého kandidáta. Tím udělali první formální krok k tomu, aby Putin kandidoval bez stranické příslušnosti. Ruský prezident by musel sesbírat nejméně 300.000 podpisů, pokud by nekandidoval jako stranický nominant.

Na začátku prosince Putin řekl účastníkům ceremonie v Kremlu při příležitosti Dne hrdinů vlasti, že hodlá o prezidentský úřad znovu usilovat. Putin, který byl poprvé zvolen prezidentem v roce 2000, by si tak zřejmě zaručil funkci do roku 2030.

Vysocí představitele vládní strany Jednotné Rusko agentuře RIA Novosti řekli, že se strana zapojí do kampaně ve prospěch Putina, i když nebude jejím kandidátem. "Jednotné Rusko je prezidentovou stranou, on ji založil a on je jejím vůdcem," řekl jeden ze šéfů strany Andrej Turčak.

Prezidentské volby, se v Rusku budou konat od 15. do 17. března příštího roku. Podle agentury AP má Putin vítězství takřka jisté vzhledem k uvěznění potenciálních soupeřů z opozice či jejich vypuzení do emigrace. Putinovu popularitu podle průzkumů neovlivnila ani válka proti Ukrajině, kterou loni v únoru zahájil.